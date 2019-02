»Hvorfor bliver folk så sure på dig, Henrik?«: Efter 14 års pause er Ibens tilbage med drilsk navlepilleri og smittende melodier

»Hvorfor bliver folk så sure på dig, Henrik?«:

Trioen Ibens er »klar, parat til en ny start/ de gamle vaner er sat på standby«. Som det lyder med melodisk overskud i Carstens Lykkes karakteristiske fistelstemme på Ibens første album i 14 år.

Ibens: carstenshenrikskristians. Vores Selskab

Men de 11 sange, der er groet frem, efter at Lykke, Henrik Marstal og Kristian Obling Høeg atter har fundet sammen, lyder nu meget som det oprindelige Ibens. Den smittende lethed i melodierne er pakket ind i let støjlegering og tilsat en pulserende energi. Med et anderledes skud melankoli. Den ironiske naivitet og de mundrette bekendelser fra tilværelsens små rum er blot flyttet med 20 år længere hen i livet.

I 1997 handlede Ibens om kærester, der famler efter hinanden, dropper ud af universitetet og den berømte linje om sex, der føles som »Ølstykke i november«. I dag observerer Carsten Lykke med de enkle sætningers poesi om skilsmisselivet, om skuffende online-dating og undrer sig drilsk: »Hvorfor bliver folk så sure på dig, Henrik?«.

Der er stadig lige så meget humor som navlepilleri over Ibens. Hvilket er nødvendigt, når de hele tiden balancerer på kanten til det letbenede banale i simpel hverdagsmetaforik. Humoren og Ibens’ ubesværede tilgange til melodier kan dog ikke redde dem hver gang.