Lady Gaga var dømt ude og færdig. Nu er hun klar til at vinde både Grammyer og Oscar-statuetter

Natten til mandag kan Lady Gaga vinde fem Grammyer. Om to uger er hun i spil til to Oscars. Podcasten ’Hit Parade’ tegner et godt portræt af den amerikanske popmusikers evne til at komme igen.