Jørgen Leth hitter foran millioner af seere: For kendere var Leths Burger King-reklame skjult pr for konkurrenten McDonald’s

For snart 40 år siden gik Jørgen Leth ind over Union Square og op på Andy Warhols legendariske værksted, The Factory i New York City, med en idé i hovedet: I sin Amerika-film ville han gerne have en scene med Andy Warhol, der spiste en burger.

Jørgen Leth var blevet advaret om, at det amerikanske kunsterikon ville være bevidst om sin egen værdi som reklamesøjle og hundedyr, men ’jeg kan godt overtale ham’, tænkte den danske filmmand. Det kunne han: Den næsten fem minutter lange scene, hvor Warhol ser ind i kameraet og tygger sig igennem en hamburger fra Burger King, er med i Leth-filmen ’66 scener fra Amerika’, og da millioner af tv-seere fra hele verden fulgte Super Bowl natten til i går, fik de pludselig scenen serveret: Et klip fra Andy Warhol-optagelsen i Jørgen Leths gamle film blev brugt som reklame for Burger King med sloganet: #EatLikeAndy – spis som Andy.

»Den store kunstners genopstandelse«, som Jørgen Leth beskriver det i en mail fra det hotel i det nordlige Haiti, hvor han bor.

Her har han mere end 36 år efter Amerika-filmens premiere i 1982 pludselig fået et nyt kommercielt millionpublikum til en af scenerne, og i sidste øjeblik fik han en chance for selv at se reklamen og Super Bowl live hos den eneste nabo, der har adgang til amerikansk tv.

»Det var en kæmpeoplevelse for mig«, fortæller han.

»Både showets størrelse og det mærkelige boldspil som udfoldede sig. Og så lige pludselig min film! Næsten uvirkeligt!«

I det sidste døgn har han pludselig igen kunnet læse om sin film i amerikanske medier. Med overskrifter som: ’Jo, det var virkelig Andy Warhol ...’ beskriver amerikanske aviser overraskelsen i pludselig at gense den afdøde kunstner i færd med at fortære en burger. Reklameindslaget må med sine næsten 40 år undervejs være det i Super Bowls historie, der har haft den længste tilblivelseshistorie, lyder en af mediekommentarerne, og ideen om Andy Warhol og Burger King hyldes.

Men der er ben i burgeren, for måske er den nok så meget en reklame for hovedkonkurrenten: Det viser sig nemlig, at Andy Warhol hellere ville have haft en burger fra McDonald’s.

Da Leths assistenter i 1982 kom med tre burgere, heraf den filmede fra Burger King, efterlyste Andy Warhol en burger fra konkurrenten. Leth har selv i en kommentar til sin Amerika-film fortalt, at Andy Warhol så Mc Donald’s’ burgere som de flotteste. Men da det ville tage tid at hente en ny burger, valgte Warhol, at filmen kunne optages med den forhåndenværende burger:

»Burger King kunne så lige gå«, fortæller Jørgen Leth i sin kommentar til filmen.

Nu ligger der derfor ganske usædvanligt en reklame for Burger King, hvor produktet tygges igennem – af en, der hellere ville have haft en burger fra konkurrenten.