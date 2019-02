Gud, hiphop og Playstation: Velkommen til Indre Mission. Helt som os andre. Helt på en anden måde

Flere og flere unge samler sig i missionshuset, efterhånden som de løbende får fri fra skole, og mørket trækker ind over fjorden og klitterne. De slæber på liggeunderlag og luftmadrasser, Ikea-poser med sengetøj og tasker med skolebøger og computere.

»Er du DJ, Sebastian?«, spørger Malte Backs, der er rykket ned i køkkenet.

Sebastian Langer, en høj, spinkel fyr med krøller og stribet T-shirt, begynder at rode med elektronikken, men kan ikke få højttaleren i køkkenet til at virke.

Et øjeblik efter kommer Frederik Backs ind ad døren med en B&O-højttaler. Den var han lige smuttet hjem efter.

Han kobler sin telefon til anlægget, og det er først, når man lytter efter her, at det egentlig åbenbarer sig, at vi er til stede i en anderledes ungdomsklub end den gennemsnitlige danske. Jeg kender ingen af sangene, men det gennemgående tema er let at aflure. Det er religiøse lovsange. Mange kan synge med.

Indtil nu har det hele drejet sig om computerspil, fodbold, bordtennis, vittigheder, almindeligt dril og teenageliv. Hen over eftermiddagen har kristendommen ikke fyldt noget. Eller, kommer jeg til at erfare over de næste dage, så fylder kristendommen så meget, at den ikke manifesterer sig specielt tydeligt i det daglige fællesskab.

»Kom lige herned engang«, kalder Richard Hvas, en af lederne og husbond til Lone Hvas, der kunne koden til internettet.

Alle rykker ind i salen.

Han byder velkommen til kollektivugen og giver praktiske informationer. »Tøserne« sover i det store lokale i den ene ende af Arken, »knejterne« i de to små værelser i den anden ende af bygningen. Og der er sengetid ved midnat, for der var klager fra skolen sidste år over trætte elever i kollektivugen.

»Og ellers er reglerne de samme som altid: Vi hjælper hinanden. Hvis der er nogen, som sidder og ser ud, som om de er lidt alene, kan man jo foreslå at spille et spil eller noget. Når der foregår noget i salen, så er alle med. Ikke noget med at sidde og spille Playstation eller sådan noget. Ellers er der ikke rigtig noget, I skal vide«, siger Richard Hvas.

Så er der kaffe.

Mørkelovsang

Lige mellem brandstationen, genbrugspladsen og Ingo-tanken i Hvide Sande har Indre Mission for nogle år tilbage opført et nyt missionshus som erstatning for det gamle, der stadig ligger som en tung rød klods på vej ud af byen og ser noget dystert ud med sit store kors på facaden. Det nye, der efter en navnekonkurrence kom til at hedde Arken, skilter ikke med sit kristne udgangspunkt udefra. Arkitekturen er moderne, huset omgivet af marehalm.

Indenfor hænger der et simpelt kors i entreen og et lidt større i salen. Mere fremtrædende er bordtennisbordet, trommesættet, det store, åbne køkken eller spillerummet med hjørnesofa, læderstole, fladskærm og spillekonsol.

Jeg ser de regler, vi lever efter, som et sæt retningslinjer, der er til for at beskytte os. Men jeg siger ikke, at det er helt utænkeligt at bryde dem Frederik Backs

Arken er omdrejningspunkt for en lille revolution i Indre Mission. Eller i hvert fald en kulturændring, forklarer de to gange Hvas og Carsten Bjerg, der også er leder for de unge i Indre Mission.

»Nogle af de ting, som folk kender, fra ’Fiskerne’ for eksempel, er vi rigtig kede af, at folk stadig sammenligner os med. Det kan godt være, at den forstokkede form for Indre Mission har eksisteret. Det kan sagtens være, at Hans Kirk havde ret dengang. Men det er en kultur, og den kultur prøver vi at skille fra vores tro«, siger Carsten Bjerg, en lille, tætbygget fyr med milde øjne.

Lone Hvas siger imens ud til de unge, at de skal huske at skrive sig på mindst to opgaver under kollektivet. Det kan være opvask eller madlavning, rengøring og den slags huslige pligter.

»Lad os hjælpes ad«, supplerer hendes mand.

Pigerne stryger ud til de gule sedler med arbejdsopgaver. Drengene til bordtennisbordet og Playstation.

Aftenens programpunkt er mørkelovsang. Navnet er fuldt ud dækkende for handlingen.

Vi begynder med at slukke lyset i den store sal, hvor alle de unge er samlet efter aftensmaden. Projektoren driller først lidt, men efter at have fået styr på teknikken træder Agnete Thidemann Kristiansen frem foran de andre.

Hun ligner temmelig meget den gymnasieelev, hun er. Kruset hår, jordfarvet tøj og kloge briller. For andet år i træk arrangerer hun en times lovsang med lyset slukket. Man er mere fri i mørket, er argumentet.

»Den her time, det varer, handler bare om dig og Gud. Du kan synge med eller bede, hvis du vil, du kan sætte dig, som du vil, du kan danse eller række hænderne i vejret. Fokus er, at I synger til Gud«, siger hun.

Så folder hun hænderne og beder. Hun tiltaler Gud som ’far’.

Ud over en instrumenteringsmæssigt noget muskuløs udgave af ’Hil dig, frelser og forsoner’ er der ingen salmer på programmet. De fleste sange lyder som en kloning af soundtracket fra en Disney-film og en af de store ballader ved melodigrandprix, som Irland plejer at vinde med. Under den Grammy-vindende ’10.000 Reasons’ med refrænet: »Bless the Lord, o my soul. O my soul, worship his holy name. Sing like never before, o my soul. I’ll worship your holy name« begynder tingene at tage form. Hvor de unges sang i begyndelsen lå som en sagte skurren, stiller flere sig nu op, og der kommer luft i piberne.

Enkelte går over og henter kaffe, mens de synger. Merrild burde sende julekort til Indre Mission. Det, der ikke kan blive brugt på øl her, må ende i kaffekassen.