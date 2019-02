De fjernstyrer en kakerlak: Netflix laver dårlig kopi af verdens mest kendte videnskabsprogram

Der var nok en grund til, at Discovery valgte at nedlægge ’Mythbusters’. Så det er virkelig kedeligt, at Netflix har taget tre af værterne og lavet en næsten 1:1-kopi, når man kunne have lavet så mange andre fede vovede videnskabsprogrammer.