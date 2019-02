Anmelderne anbefaler: Den naturinspirerede skønhed!

KIM SKOTTE OM FILM: RBG. Instr. Julie Cohen & Betsy West. Dokumentar. Biografpremiere 14. febr.

Den afdøde rapper Notorious B.I.G. har inspireret til øgenavnet Notorious RBG. Bag RBG gemmer sig et højst usædvanligt popkulturelt ikon, den amerikanske højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg. I vore dage kendt, elsket og hadet som den progressive kvindelige modstemme til Højesterets ærkekonservative mandskor, men på den lange historiske bane er hun den juridiske arkitekt bag den seje kamp for ligestilling i USA.

PETER MICHAEL HORNUNG OM KUNST: William Morris. Al magt til skønheden. Nivaagaards Malerisamling. Åbner 13. febr.

Uden William Morris (1834-1896) havde engelske hjem, tekstiler, tapeter, møbler etc. nok set anderledes ud – og været mindre smukke. Hovedpersonen i Nivaagaards kommende udstilling var nemlig hovedskikkelsen bag Arts & Crafts-bevægelsen, der stolt vendte ryggen til periodens ukritiske trang til industrialisering og effektiv masseproduktion. Omkring sig samlede Morris en lille hær af betydelige kunstnere, kunsthåndværkere, arkitekter og designere og stiftede et møbel- og tekstilfirma, men også et trykkeri, der stod for fremstillingen af særligt udsøgte tryksager. Han blev den succesrige forretningsmand, der ikke glemte socialismen og drømmen om, at alle burde have del i denne naturinspirerede skønhed.

SIMON LUND OM BEAT: Aidt/Nørlund: Housewarming. Album ude 15. febr.

Det er ikke noget nyt, at Nikolaj Nørlund søger inspiration i dansk poesi. Eller at han altid bliver bedre, når han får modspil. Og det er faktisk heller ikke nyt, at han arbejder sammen med forfatteren Naja Marie Aidt. Det gjorde de første gang i 1998 med forestillingen ’Blæs på Odysseus’ og igen med ’Andersens Drømme’ i 2005. Flere Aidt-tekster har fundet vej til Nørlund-sange. Men med det (tydeligvis!) dansksprogede ’Housewarming’ er det første gang, at Aidt/Nørlund udgiver et helt album sammen.

JES STEIN PEDERSEN OM BØGER: Ali Smith. Vinter. Gyldendal. Udkommer 15. febr.

Ali Smiths årstids-kvartet er efter opus et, ’Efterår’, nu nået til ’Vinter’. I ’Efterår’ beskrev hun Storbritannien efter Brexit, men også den nye verden, hvor fakta ikke længere er fakta. I ’Vinter’ zoomer hun endnu en gang ind på den dysfunktionalitet, som synes at kendetegne vor tid. I centrum er Sophia Cleves, der er lige så nærig som Ebenezer Scrooge i Charles Dickens’ berømte vintereventyr. Men også fortolkninger af Shakespeare og Virginia Woolf blander sig i Smiths roman, hvor det er vinter på alle mulige måder. Både i den iskolde virkelighed og i overført betydning.

THOMAS MICHELSEN OM KLASSISK: Madrigalens renæssance. Studentergårdens Festsal, Tagensvej 15, Kbh. N. 16. febr.

Det er interessant, når en gruppe musikere specialiserer sig og virkelig går i dybden. For eksempel med vokalmusik så gammel som renæssancens italienske madrigaler fra 1500-tallet. Det gør vokalgruppen Musica Ficta og deres dirigent Bo Holten, og på lørdag kan man opleve dem fortolke de små musikdramatiske scener, som ofte skildrer ulykkelig kærlighed. Det er opera i miniformat fra før, der var noget, der hed opera.