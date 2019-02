Cirkusfilmen blev Charlie Chaplins mareridt

Til slut gik han dog tilbage til en film, der altså var alt andet end en fuser. I 1967 komponerede den på det tidspunkt 78-årige Chaplin et nyt score til filmen og indsang endog den behørigt sentimentale ’Swing Little Girl’.

Så da filmen i den nye version fik premiere i 1969, kunne publikum se åbningssekvensen med cirkusprinsessen Merna melankolsk gyngende i sin trapez til lyden af den gamle mester, der med fin, klar stemme sang »Swing high, little girl/ swing high to the sky/ and never look to the ground«.

En smuk optakt til mødet med cirkusprinsessen, den koleriske cirkusdirektør, tryllekunstneren Professor Bosco, Luftens Konge Rex og selvfølgelig den lille vagabond, der i en vidunderlig scene prøver at løfte sig selv op i buksebagen for bedre at kunne se ind igennem et højtsiddende hul i teltdugen.

Alt sammen i versionen fra 1969, som er den, der nu er blevet restaureret og får dansk repremiere.