Viste ikke de rette socialistiske værdier: En af Kinas mest populære tv-serier taget af sendefladen

Tv-serier skal følge dyder som hårdt arbejde og nøjsomhed frem for at anspore kineserne til luksus, fastslår kinesisk avis, hvorefter en populær tv-serie blev sløjfet.

Det var indtil sidste måned en af de mest sete tv-serier i Kina nogensinde, men nu kan man ikke længere finde ‘Historien om Yanxi Palace’ på kinesiske fjernsynskanaler.

Serien var fyldt med intriger og dramaer og handlede om, hvordan konkubiner ved hoffet under Qing-dynastiet kappedes om at få kejserens opmærksomhed.

Da det første afsnit havde premiere sidste sommer på streamingtjenesten iQiyi, blev serien øjeblikkelig en publikumssucces. Sidenhen nåede den op på 70 afsnit, som blev streamet over 15 milliarder gange og derudover vist på flere statslige tv-kanaler.

Men serien fik tilsyneladende sit endeligt, da den i sidste måned pludselig blev angrebet af de statslige kinesiske medier.

En artikel i magasinet Theory Weekly, som hører under avisen Beijing Daily, kritiserede ’Yanxi Palace’ og flere andre lignende tv-serier for at have »negative følger« og anspore til et glamourøst og nydelsesrigt liv frem for »dyder som nøjsomhed og hårdt arbejde«.

Kort tid efter blev ’Yanxi Palace’ og en anden serie ved navn ’Ruyi’s kongelige kærlighed i paladset’ fjernet fra de statslige tv-kanaler, mens de dog stadig kan findes online.

Myndighederne har ikke givet nogen officiel forklaring, men angiveligt strider ’Yanxi Palace’ imod det billede af det kinesiske samfund, som landets præsident, Xi Jinping, prøver at skabe. Han har gentagne gange opfordret sine landsmænd til at arbejde hårdt og tjene kommunistpartiet i opbygningen af et stærkt, men harmonisk og fredssøgende Kina.

Intriger og hang til luksus passer ikke godt ind i den fortælling, mener Luke Patey, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.

»Den kinesiske partiledelse fortsætter med at påvirke medier, film og tv af politiske årsager, og jeg tror, at det er en tendens, som vil blive forstærket endnu mere fremover«, siger han.

Han ser fjernelsen af ’Yanxi Palace’ som et forsøg på at teste, hvor hårdt partiet kan gå frem.

»Partiet vil holde øje med, hvordan kineserne reagerer på, at en så markant kulturel søjle bliver fjernet fra deres hverdagsliv. Medmindre der udbryder vilde og udbredte protester, vil partiet fortsætte ad denne kurs«, siger han.

Luke Patey erkender dog, at det set udefra kan være svært at give en overbevisende forklaring på, hvorfor et parti, der står i spidsen for et land med en buldrende økonomi, en stærk hær og verdens største befolkning, kan være nervøs for en tv-serie bygget på det rene fiktion.

»Men det siger noget om partiets dybtliggende svaghed. Hvor ekstremt følsomt det er over for kritik og enhver form for budskab, som går imod partiets egen linje«, siger han.

Da ’Yanxi Palace’ blev fjernet fra de statslige tv-kanaler, blev det øjeblikkeligt et af de mest omdiskuterede enmer på Weibo, som er en form for kinesisk udgave af Twitter. Manya Koetse, der er chefredaktør for trackingsitet What’s on Weibo, sagde i sidste uge til den britiske nyhedskanal BBC, at et opslag blev delt mere end 10.000 gange og fulgt op med mere end 32.000 kommentarer, indtil den kinesiske censur blokerede al debat om ’Yanxi Palace’ på de sociale medier.

Myndighedernes adfærd skal ses i lyset af, at ’Yanxi Palace’ ikke blot var en publikumssucces i Kina, men også uden for landet.

Serien har ifølge avisen South China Morning Post været tilgængelig i mere end 70 lande og er blevet oversat til 14 sprog – heriblandt engelsk, arabisk og vietnamesisk.

Derudover har den haft stor indvirkning på kinesere, som bor uden for det kinesiske fastland. Serien blev også oversat til kantonesisk, som er det sprog, der tales i Hongkong, så den kunne blive vist i den tidligere britiske kronkoloni. Sidste år var serien det mest søgte emne på Google i Hongkong.