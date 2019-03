I 1906 malede Harald Slott-Møller 'Pigen, der finder guldhornet'. Det var lidt over hundrede år efter, at begge guldhorn - for der var to - var blevet stjålet fra Det Kongelige Kunstkammer og smeltet om til øreringe og skospænder. Siden lod man fremstille kopier af de sagnagtige horn. De blev imidlertid også stjålet - i 2007, lidt over hundrede efter Slott-Møllers maleri, som tilhører Museum Sønderjylland.