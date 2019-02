Skuespilleren, der blev et youtubefænomen som arrig Hitler, er død

Husker du scenen, hvor Hitler får at vide, at alt er tabt?

Hvordan hans hænder ryster, idet han tager sine briller af, og man ved, man ved med 100 procent sikkerhed, at nu kommer et vredesudbrud af filmhistoriske dimensioner?

Det var en schweizer, som skabte et af de mest markante, omtalte og mindeværdige portrætteringer af Adolf Hitler på biograflærredet. Nemlig skuespilleren Bruno Ganz.

Det gjorde han i ’Der Untergang’ (2004), som skildrede Der Führers sidste dage i en lavloftet bunker i Berlin ved Anden Verdenskrigs afslutning. I filmens klimaks hører Hitler fra sine generaler, at det tyske modangreb over for sovjetternes fremmarch aldrig fandt sted, og at Tysklands nederlag derfor er uundgåeligt.

Han beordrer alle til at forsvinde, undtagen de højst rangerende generaler, som må adlyde, blive og bevidne hans eksplosive vrede og sammenbrud. Og Ganz gav her en skuespilpræstation så voldsom, at man som biografgænger nærmest blev trykket ned i plyssædet.

Bruno Ganz' filmografi I udvalg 1960 ’ Der Herr mit der schwarzen Melone’ (debut på film)

1977 ’Den amerikanske ven’

1978 ’Drengene fra Brasilien’

1979 ’Nosferatu - vampyren’

1981 ’ Den falske cirkel’

1987 ’Himlen over Berlin’

1993 ’Så fjern, så nær!’

2003 ’Luther’

2004 ’Der Untergang’

2008 ’Baader Meinhof komplekset’

2008 ’The Reader’

2011 ’Unknown identity’

2013 ’Nattog til Lissabon’

2014 ’Kraftidioten’

2018 ’The House That Jack Built’

2018 ’Radegund’ Vis mere

Hitler flipper over Adam Sandler

Netop denne scene har også siden fået et langt og ualmindeligt broget liv – online. Det tog fart, da en youtuber ved navn Edilson66 i 2006 oploadede sin redigerede version af scenen, hvor Hitler ifølge de nye undertekster raser over mangler i en demoversion af Microsoft-spillet Flight Simulator. Det klip satte gang i en verdensomspændende bølge af kreative, grumme og indimellem virkelig skægge versioner af scenen.

Der er siden skabt over 1.000 versioner af vredesudbruddet med undertekster på engelsk, spansk, kinesisk, japansk og mange andre sprog, hvor Hitler typisk flipper ud over aldeles trivielle emner som fodboldresultater, Adam Sandler-film eller over politiske emner som Hillary Clintons valgbarhed.

Hvis man søger på Youtube kan man stadig se Hitler gå i udbrud over sin Xbox eller gå grassat fordi hans venner ikke gider med på festival. En del af filmene er dog efterhånden blev fjernet af Constantin Film Produktion GmbH, der ikke brød sig om at se deres oscarkandidat af en film blive gjort til grin af youtubere verden over.

Gigantisk præstation

Da ’Der Untergang’ havde premiere i tyske og østrigske biografer, var der kritikere, der mente, at Ganz’ fortolkning af despoten Hitler var for indlevet, at han gjorde ham for menneskelig. Dermed blev en af verdenshistoriens grummeste kapitler reduceret til en almindelig menneskelig tragedie, lød det.

Selv sagde Ganz om rollen: »I sidste ende kunne jeg ikke nå ind i Hitlers hjerte, for der var ikke et«.

Men flertallet var imponerede over Bruno Ganz rystende indsats – som Politikens anmelder Søren Vinterberg, der skrev:

»(...) uudsletteligt står jo frem for alt den forbryderiske, realitetsfortrængende, selvforblændede og -forbandede Führer selv – ikke mindst når han bare trisser rundt som en venlig gammel herre, der er blevet svigtet. Skiftevis et brølende monster og en melankolsk mumlegøg, i én gigantisk skuespilpræstation af Bruno Ganz, med begyndende Parkinson, østrigsk mundart og hele den begavede (selv)bedragers charme«.