116 millioner så traileren på bare ét døgn: Den længe ventede opfølger til megahittet ’Frost’ tegner dystert

Har du set frem til at synke ned i biografsæderne sammen med de små poder og hygge med et genbesøg i Arendal? Måske skal du genoverveje.

Elsa sætter en praktisk, stram hestehale. Skuer gennem mørket ud over et oprørt hav med buldrende bølger og sætter i sprint direkte mod dem. Og bliver slynget tilbage. Hun prøver igen. Tager tilløb og styrter ud i bølgerne, som hun forsøger at fryse til is, lige så snart hun rammer dem. Men hendes kræfter slår ikke til ...

Den nye og længe ventede trailer til ’Frost 2’ er blev frigivet 13. februar, og 116,4 millioner klikkede ind de første 24 timer og gjorde den til den mest sete nogensinde.

Hvis du er i tvivl, så vid: ’Frost’ er et fænomen, der er svært at komme uden om. En betydende popkulturel milepæl, der tog søsterkærlighed lige så seriøst som den klassiske mand-kvinde-romance.

Og et guldæg for Disney, der har spundet ikke bare millioner, men milliarder på filmen og de tonsvis af merchandise, der er blevet solgt til børn verden over, som gerne vil danse rundt i Elsas isblå kjole eller sove med en Olaf-bamse om natten. Filmen indspillede ifølge Box Office Mojo svimlende 8,5 milliarder kroner.

Den første ’Frost’ havde premiere i 2013, men efter seks års ventetid er det sidst på året – timet med amerikanernes fridage omkring Thanksgiving og 25. december i Danmark – tid til et gensyn.

Fakta Om ’Frost 2’ Instruktør-makkerparret Chris Buck og Jennifer Lee, der stod bag ’Frost’ har igen arbejdet sammen om ’Frost 2’. De har udtalt, at handlingen vil være mere »episk« i den ny film. Ægteparret Robert Lopez og Kristen Anderson-Lopez, som skrev megahittene til den første ’Frost’, såsom ’Let It Go’ har også skrevet musik til toeren. Evan Rachel Wood, der er kendt som sin uhyggelige karakter Dolores i serien ’Westworld’ samt Sterling K. Brown fra Black Panther lægger stemme til nye karakterer i filmen. ’Frost 2’ har dansk premiere 25. december 2019 Vis mere

Anna svinger sværdet

Disney selv har ikke fortalt andet, end at den handler om søstrene Anna og Elsa, deres gæve ven Kristoffer, rensdyret Sven og snemanden Olaf, der drager ind i skoven for at finde sandheden om et af kongerigets gamle mysterier.

Og efter et blik på traileren er der tale om en mere storladen og dyster version af Frost-universet. Og måske et Frost-univers, der passer til de børn, der var seks-syv år, første gang de mødte Anna og Elsa, og nu er 12-13 år.

I hvert fald er musikken dyster. Noget er galt. Anna klatrer på farlige klipper, Elsa forsvinder i bølgerne, og i et klip er Elsa og Olaf omgivet af flammer. Holdet på fem er tilbage, sammen. De kigger ud over en stor ødemark i efterårsfarver med ryggen til os. Vi ved ikke, hvilken fare der venter. Anna griber Kristoffers sværd og svinger det mod en truende figur. Og vi ved ikke mod hvem. Jo, der er tale om en teaser.

Foto: Disney Pictures/Walt Disney Animation Studios Det er ikke længere vinter i Arendal og omegn, men i stedet et flammende efterår.

Det er ikke længere vinter i Arendal og omegn, men i stedet et flammende efterår. Foto: Disney Pictures/Walt Disney Animation Studios

Traileren giver heller ikke nogle hints om, hvorvidt skaberne (det samme makkerpar, der stod bag den første ’Frost’) har ladet sig inspirere af de mange fans’ videreudviklinger af historien og kampagner såsom #GiveElsaAGirlfriend, der har ønsket at se isprinsessen springe ud som lesbisk.

Men nogle svar giver traileren:

Anna og Elsa er blevet ældre og har forandret sig. De har nye frisurer og nye kjoler på. Og dermed har Disney foræret børn verden over gode argumenter for at plage om nye Frost-dukker.

Diamanter eller iskrystaller synes at spille en væsentlig rolle i filmen. I et klip ses Anna træde ud på en balkon, hvor hun bliver overrasket af at være omgivet af krystaller frit svævende i luften. Og filmplakatens motiv er også en iskrystal.

’Frost’-universet vokser. Ikke bare foregår handlingen tilsyneladende i vildmarken langt væk fra trygge Arendal, nye karakterer introduceres også. I hvert fald optræder der en dreng og en pige – ganske flygtigt – i traileren.

Og slutteligt: Kan du forvente en ny (for nogle: plagsom) ørehænger i stil med ’Let it go’?

Det korte svar er ja. Traileren giver ikke noget hint, men der vil igen være sange, som selv børn i vuggestuealderen lærer udenad, hvis man skal tro filmens instruktør, Jennifer Lee. Hun har til filmmagasinet Variety fortalt, at hun føler sig sikker på, at holdet igen leverer ’smash hits’. Især har hun høje forhåbninger til en duet mellem Anna og Kristoffer.

Får du lyst til at skjule premieredatoen for dine børn?

»Lad det ske! Lad det ske!«, vil de mindste i familien nok plage alligevel.