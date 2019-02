Det skal du holde øje med i næste uge: Skrottet TV 2-serie genopstår på Viaplay

PETER MICHAEL HORNUNG OM KUNST: Sidsel Meiniche Hansen: An Artist’s Guide to Stop Being an Artist. X-rummet. Statens Museum for Kunst. Åbner 28. februar.

Med sin eksperimenterende udstilling, der gør brug af både menneskekroppe og robotteknologi, rækker Sidsel Meiniche Hansen (født i 1981) ud mod medicinal-, porno og teknologi-industrierne. I centrum for det hele står installationen ’Difficult to Work With’, og udstillingens titelværk er en monolog, som fremsiges af en avatar. Sidsel Meiniche Hansen er uddannet på Det Kongelige Kunstakademi i København og Städelschule i Frankfurt. Hun afsluttede sin uddannelse hos Goldsmiths, på University of London. ’An Artist’s Guide to Stop Being an Artist’ er produceret i samarbejde med Kunsthal Aarhus og Institute for Contemporary Art i Berlin.

THOMAS MICHELSEN OM AVANTGARDEMUSIK: Figura Festspiele. Møstings Hus, Frederiksberg, Kbh. 1. og 2. marts.

Der er kun plads til 40 publikummer ad gangen, så det er om at holde sig til. Men godt ser det ud, når ensemblet Figura afholder deres årlige ’Festspiele’. Denne gang i Møstings Hus. Der bliver spillet på finsk kantele og vist tegnefilm med musik af supermodernisten Axel Borup-Jørgensen, som også har lagt penge til en komponistpris, som uddeles. Ensemblet leverer uddrag af forestillingen ’KropUmulig’ med Ingeborg Fangel Mo, og sanger og frontfigur i Figura Helene Gjerris uropfører den nye sangcyklus ’Pythagoras’ børn’ af den færøske komponist Tróndur Bogason. Det hele kan studeres på figura.dk.

HENRIK PALLE OM TV: Den som dræber. Viaplay. Premiere 1. marts.

Den lagde i sin tid flot ud, Elsebeth Egholm og Stefan Jaworskis kriminalserie på TV 2 med Laura Bach og Jakob Cedergren i centrale roller. Men så gik det ellers ned ad bakke med en næsten hidtil uset stejlhed, og efter ti afsnit endte det så ringe, at det var lige til at fælde tårer over. Ikke desto mindre har Viaplay valgt at genoptage entreprisen, denne gang med nye medvirkende og friske fortællinger, dog stadig med grimme gerninger og misdædere i fokus. De to centrale roller spilles af Kenneth M. Christensen og Natalie Madueño, begge mere end lovende unge spillere. Første episode handler om forsvundne gymnasiepiger. Ikke rart.

JOAKIM GRUNDAHL OM FILM: Peter Jackson: They Shall Not Grow Old. Biografpremiere 28. februar.

Få begivenheder står så skarpt i vores kollektive bevidsthed som Første Verdenskrig. Billederne af det mudrede ingenmandsland mellem skyttegrave, hvor himlen er plettet af sorte granatsplinter og tåget af giftgas, er overleveret fra sort-hvide arkivklip uden lyd og fra æstetiserede tableauer på malerier og i litteratur. Så det er en voldsom oplevelse at se den oscarvindende ’Ringenes Herre’-instruktør Peter Jacksons dokumentar folde krigen ud i 3D og farver, mens soldaternes stemmer går tydeligt igennem i arkivklip, han har udsat for en banebrydende restaurering. Over billederne fortæller overlevende britiske soldater om livet i skyttegravene, som vi kommer tættere på end nogensinde før. Det er næsten en chokæstetik, der skaber ny erfaring.