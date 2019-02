Grandprix-værten drømmer om en voksen-udgave af 'Doggystyle'

Musik

Stevie Wonder

»Hvad jeg hører af musik, svinger alt efter hvordan jeg har det i mit liv. Jeg er inde i en nostalgisk periode, hvor jeg hører rigtig meget Stevie Wonder. Han minder mig om en god periode i mit liv, nemlig da jeg studerede i New York. Det var en dejlig tid, hvor jeg hørte sindssygt meget Stevie Wonder. Ellers hører jeg også rigtig meget nutidens popmusik for tiden, Ariana Grande og Jason Mraz kan jeg for eksempel godt lide at høre«.

Teater

’Højskolesangbogen’ på Det Kongelige Teater

»For nylig var jeg inde og se ’Højskolesangbogen’ på Det Kongelige Teater. Og den var jeg rigtig vild med. Den bruger nogle sange, som de fleste af os kender, på en rigtig sjov og helt anden måde. Der var nogle sjove fortolkninger af sangene, og de har fået det hele til at hænge lidt sammen i en lille fortælling. Og så var de bare skide gode, skuespillerne, der var med. Der var en virkelig god energi i forestillingen«.

Film

’Grænse’

»Jeg kommer rigtig meget i biffen, og en film, der gjorde rigtig stort indtryk på mig i det forgangne år, var ’Grænse’ af instruktør Ali Abbasi. Den skal man simpelthen tage at få set. Den var så vild, grænseoverskridende og -søgende, meget tankevækkende på en både lidt hård og også god måde«.





Bøger

’Dear Evan Hansen’

»Jeg har lige fået en bog ind ad brevsprækken, der hedder ’Dear Evan Hansen’, som jeg skal til at læse. Den er oprindelig en musical, som nu er blevet skrevet om til en roman. Jeg er meget spændt på at læse den. Jeg kender tilfældigvis en af dem, der har været med til at skrive musicalen på Broadway, og nu er den så blevet oversat til dansk«.

Tv-serier

’Doggystyle’ på DR 3

»Jeg har set mange tv-serier på det seneste. En af dem er ’Doggystyle’, som jeg så ud i en køre. Den kunne jeg virkelig godt lide. På tv-serie-markedet er der så meget. Man kan finde alt, action, drama, romantik, både i udlandet og også herhjemme efterhånden. Den her serie fanger på en eller anden måde noget, som jeg ikke har set i lang tid. Som er det der helt almindelige hverdagsdrama, der er helt nede på jorden. Og det var, som om jeg havde et behov, jeg ikke vidste, jeg havde, før jeg så den. Men det er jo en ungdomsserie, så nu går jeg bare lidt og glæder mig til, at der kommer en voksenudgave af den slags serie«.

Radio

P3 og P4

»I min bil, som jeg kører ret meget i for tiden, hører jeg nyheder og musik i radioen. Skiftevis P3 og P4. Jeg føler, jeg bliver opdateret på, hvad der foregår rundtom. Når jeg har travlt, som jeg har lige nu, er det en god måde at kunne følge lidt med i, hvad der foregår uden for mit eget mikrounivers«.