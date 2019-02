Google og Facebook beskyldes for at stå bag massive borgerprotester i en af EU-historiens største lobbykrige

En lang række uafhængige it-organisationer og civile interesseorganisationer har rigtig nok været imod reformen. De frygter, at reformen vil indskrænke brugernes muligheder for at dele og udvikle materiale på nettet. Og at reformen vil tvinge mange tjenester til at fjerne alt for meget indhold af frygt for at overtræde copyright-reglerne. På den måde vil de i realiteten komme til at censurere internettet.

Store penge fra techgiganter

Men en gennemgang af de organisationer, der står bag kampagnen #SaveYourInternet, viser, at de har meget tætte forbindelser til techindustrien og Google.

Kampagnen er iværksat af foreningen Copyright for Creativity, der er skabt af de store techvirksomheders interesseorganisation CCIA. Og Copyright for Creativity, C4C, ledes i dag af EU-lobbyisten Caroline De Cock, der har arbejdet som lobbyist for Google.

Det er ikke lykkedes Politiken at få en kommentar fra Caroline De Cock, men i december oplyste hun til organisationen Corporate Obeservatory Europe, at techgiganternes interesseorganisation CCIA betaler to tredjedele af C4C’s budget.

C4C er en sammenslutning af en lang række interesseorganisationer, der er enige i spørgsmålet om copyright på nettet. Heriblandt paraplyorganisationen European Digital Rights, som samler en række europæiske græsrodsorganisationer inden for it-rettigheder og har den danske IT-Politisk Forening som medlem.

Formanden, Jesper Lund, siger, at Google og techvirksomhederne ingen indflydelse har haft på selve kampagnen, selv om de har finansieret C4C. Derimod er det European Digital Rights, EDRi, der primært har stået for indholdet i kampagnen.

»Set i bagklogskabens ulideligt klare lys ville det have været bedre, hvis det havde været EDRi, der betalte det hele selv eller fandt finansiering uden om C4C. Det vil jeg gerne medgive«, siger han.

En anden stor aktør i kampen mod reformen er den canadiske ngo Open Media, der bryster sig af, at have fået 143.000 til at sende protestmails til medlemmer af EU-Parlamentet.

Googles tidligere politiske chef sidder i bestyrelsen, og ngo’en er støttet økonomisk af Google.

»Som en af mange donorer er vi helt åbne omkring, at vi støtter Open Medias arbejde for et åbent internet, og vi respekterer deres organisatoriske og redaktionelle frihed«, skriver Mark Jansen