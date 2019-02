RB, 27-06-2017, kl. 11.46: Google får rekordstor EU-bøde for misbrug af dominans Konkurrencekommissær Margrethe Vestager giver Google rekordstor EU-bøde på 18 milliarder kroner for misbrug af sin dominerende position i søgninger på nettet. FILE PHOTO: People are silhouetted as they pose with laptops in front of a screen projected with a Google logo, in this picture illustration taken in Zenica October 29, 2014. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo