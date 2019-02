DR vinder 21.30-krigen over TV 2: »Hvis du spørger, om jeg hellere ville have flere seere end Kåre Quist, kan du selv gætte svaret«

Når danskerne tænder for nyhederne kl. 21.30, vælger et stort flertal at tilbringe deres aften i selskab med Kåre Quist på TV Avisen.

De seneste seertal fra en KantarGallup-måling viser nemlig, at TV 2 kun har halvt så mange seere som DR, når det gælder de to nyhedsudsendelser, der begge bliver sendt på danskernes tv-skærme klokken 21:30.

Tallene er målt over de sidste tre uger og viser, at TV 2’s seertal har taget et stort dyk fra 393.000 i uge 5 til kun 252.000 i uge 7.

Samtidig holder DR et stabilt seertal med henholdsvis 510.000 seere i uge 5 og 511.000 seere i uge 7. I uge 6 nåede deres seertal op på 543.000.

Ekstra Bladet har talt med de to førende værtsprofiler for konkurrenterne, og mens Kåre Quist glæder sig over nyheden, må TV 2-profilen Poul Erik Skammelsen se det foreløbige nederlag i øjnene.

»Hvi du spørger, om jeg hellere ville have flere seere end Kåre Quist, kan du selv gætte svaret. Selvfølgelig ville jeg det«, siger nyhedsværten.

Nyheder i flytterod

Når danskerne pludselig skal vælge side, når de tænder for nyhederne kl. 21:30, skyldes det en omprioritering på begge tv-kanaler. Næste år skal DR nemlig flytte TV Avisen frem til kl. 21:00.

Samtidig blev 22 Nyhederne nedlagt i slutningen af januar, og det fik TV 2 til at lægge deres nyhedsudsendelse oveni DR’s, der resten af året stadig bliver sendt 21.30.

Og hvis man spørger medieforskeren Lars Kabel, er det nok grunden til forskellen i seertallene.

»Om det er en kvalitetsvurdering, tvivler jeg på. Jeg tror nærmere, at det er indarbejdet adfærd og ret solid tillid til TV Avisen på DR. TV 2 har været for tidligt ude i forhold til at flytte nyhederne. De skulle bare have ventet«, siger han til Ekstra Bladet og påpeger også, at nyhedsudsendelsen på TV 2 ikke har taget et særligt ekstra kvalitetsspring, der skulle få nogle af DR-seerne til at skifte side.

Både redaktionschef på TV Avisen og nyhedschef på TV 2 mener, at det er for tidligt at konkludere noget ud fra seertallene.