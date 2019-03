Jordens søjler













Det skrev vi om musicalen





»Alt i alt må man sige, at ’Jordens søjler’ er en fremragende forestilling af internationalt format. Musikken er af en sådan kvalitet, at den sagtens ville kunne finde vej til eksempelvis denne anmelders grammofon, ifald den forelå på lp. Og så behøver man ikke læse bogen bagefter. Det er da noget af en deal: en underholdende musikalsk aften og fritagelse for en ordentlig moppedreng lufthavnslitteratur. Sådan skal den munk rundbarberes«.

Henrik Palle om musicalopførelsen i Østre Gasværk efter premieren i oktober 2016

