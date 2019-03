Næsten for pænt: Kunst i hestehår, papir og hør er lutter gode værker, men man vil gerne have mere og have det vildere

Uanset hvor man vender blikket hen på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, handler det om natur. På væggene er vævede værker af Inge Bjørn, Anne Marie Egemose, Annette Holdensen og Randi Rygaard Lium, der viser jord, blomster og fugle. Uden for vinduerne er det bugtens blå bølger i det fjerne og Johannes Larsens gamle have med græs og ænder, der fortæller, at det er forår.











Tråde til naturen. Johannes Larsen Museet. Kerteminde. Til 2. juni

Det er derfor helt oplagt, at museets nye udstilling har titlen ’Tråde til naturen’, og når man begynder at fordybe sig i de fire væveres værker, bliver det klart, at naturen kan antage mange former.

Hos Anne Marie Egemose er formerne ret konkrete. Hun væver tæpper med gravhøje, der dels bliver udsat for voldsomme angreb af ivrige traktorer, dels bliver begravet i tung sne, når vinterens storme fejer over landskabet. Der er power i de gravhøje, mens der er en anden stilhed og dybde i hendes ’Jordspor’, som er et tværsnit af en mark med uendelige lag af muld, sten, sand og så et par grønne græstotter som krydderi på toppen.

Naturen er mere flyvsk hos den 94-årige Inge Bjørn. Hun har godt nok fremstillet flere værker med både fugle og blomster, men generelt er hendes tæpper som store abstrakte flader. Det er på sin vis meget old school – som klassisk dansk vævning, samtidig med at det er totalt moderne. Inge Bjørn samarbejdede med billedkunstnerne Asger Jorn og Pierre Wemaëre tilbage i 1950’erne, og når man ved det, kan man godt se slægtsskabet til Jorns voldsomme udtryk.

Lysende trådsøjler

For Inge Bjørn er naturen en tilstand, hvilket ses i hendes trådsøjler, der hænger i museets store sal. Fra gulv til loft har hun ophængt lange tråde af silke, uld, hør og bomuld i sarte farvetoner, som har en pragtfuld effekt, når lysets stråler rammer dem. Havde de hængt længere inde i salen, var de kommet i bedre kontakt med rummet, men så havde det måske også været svært at se spillet fra dagslyset.

Hos Randi Nygaard Lium er det hjemlandet Norges natur, hun blander med japansk papir og sider fra Alt for Damerne. Der er fjelde og floder, som er skandinaviske langt ind i sjælen, men også små tæpper af strittende papir, der ligner noget fra et marked i Asien. Randi Nygaard Lium mikser det klassiske med det kitschede i sine vævninger, der er små opdagelsesrejser, som kræver dage at udforske.

På den måde er der en forbindelse til holdets fjerde udstiller, Annette Holdensen. Hendes broderede viskestykker og værker af bark fra Uganda er smukke eventyr. Et viskestykke fortæller historien om hvidløget. Et andet handler om lam. Og et tredje om ufred. Hun bruger hestehår, som bølger over tæpperne og lægger spejlvendte ord ind i overfladerne, og får på den måde gjort sine værker til brusende marker af drømme og erindringer.

Billedvævning går langsomt, og det er derfor ikke kun nye værker, som kunstnerne viser. Nogle har årtier på bagen, mens andre er skabt i løbet af de seneste år. Kunstnerne udstiller på kryds og tværs imellem hinanden, og det fungerer godt. Men jeg ville gerne have set flere værker, og at de hang så tæt, at man næsten var blevet tæppebombet, som man kan blive det af naturen på en forårsdag.

Jeg ville også gerne have set materialer, væve, flere skitser og halvfærdige projekter. ’Tråde til naturen’ er lutter gode værker, men oplevelsen af dem ville være blevet større, hvis ophængningen måske havde været vildere. Lige nu er udstillingen næsten for pæn, og det betyder, at den saft og kraft, som værkerne lægger op til, ikke slipper væggene.