Sundhedsordførere: Musik skal fylde mere i sundhedsvæsenet

Både Socialdemokratiet, Alternativet, DF og Venstre mener, at sundhedsvæsenet mangler ressourcer for at inkorporere musik i behandlinger.

Brugen af musik på danske hospitaler er tilfældig og ufokuseret. Det er konklusionen på en ny rapport fra komponistforeningen DJBFA og Nordjysk Center For Kultur Og Sundhed.

Mens 75 procent af landets hospitaler bruger musik i en eller anden grad i forbindelse med patientbehandling, er det kun omkring en tredjedel af landets afdelinger, der har en struktureret tilgang til brug af musik i behandlinger – f.eks livemusik, patientkor eller musikterapi.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, ønsker at øge vidensniveauet på landets sundhedsafdelinger og derved forhåbentligt få alle landets hospitaler til at bruge musik som behandling.

»Jeg er ikke i tvivl om, at det her er et område, hvor man vil se en enorm udvikling henover de næste år. Og her ønsker vi, at vi skal komme op på højde med Sverige og andre lande, som i mange år har arbejdet med det. Vi har et ønske fra socialdemokratisk side om, at vi skal lave et handlingskatalog, som kommuner, regioner, virksomheder, patientorganisationer kan gøre brug af«, siger han.

Rapporten konkluderer yderligere, at landets sundhedsafdelinger har et ønske om at bruge musik mere aktivt, men at de mangler ressourcer og hjælp til at komme i gang. Flemming Møller Mortensen mener, at man godt kan bruge penge og ressourcer på musik uden at spare på andre områder.

»Vi lever i et land, hvor vi heldigvis ikke skal sige enten eller, når det drejer sig om patienternes helbredelse og sikkerhed. Her har vi råd til at sige både og. Vi skal være et land, der også er innovative på det her område, og vi er virkelig glade for, at både faglige miljøer og forskningsmæssige miljøer rejser sig«, siger han.

DF: En mulighed for win-win

Alternativets politiske ordfører mener heller ikke, det er et område, hvor der skal spares, selv om sundhedsafdelinger klager over personalemangel.

»Det er to helt forskellige diskussioner. Det ene handler om, om der er nok hænder i sundhedsvæsenet til at løse de opgaver, der er. Det andet handler om, hvordan kan vi styrke andre tiltag, så det har ingen ting med hinanden at gøre«, siger Rasmus Nordqvist, der understreger, at de er fortalere for mere musik i sundhedsvæsenet.

Også Dansk Folkeparti mener, at mere musik i sundhedsvæsenet er en god ide, og at det skal ske gennem et vidensløft på de forskellige afdelinger rundt om i landet. Det fortæller partiets sundhedsordfører, Liselott Blixt:

»Man har kunnet se, at musik hjælper i de tilfælde, hvor det bruges. Vi har kunnet se en effekt og derfor også på et tidspunkt sat penge af til satspuljen. Vi mangler viden, og derfor synes jeg, at oprettelsen af et videnscenter og nogen til at forklare, hvordan vi kan bruge det, vil være en win-win-situation, hvor man kan være med til at gøre det nemmere og bedre for de mennesker, det drejer sig om«, siger Liselott Blixt.

Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, skriver til Politiken, at »fra Venstres side så vi gerne, at musikken i højere grad kunne finde vej ind på f.eks. plejecentre og bidrage til at reducere neuropsykriatriske lidelser«.