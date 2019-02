Musik kan hjælpe under operationen: Alligevel bruger kun hvert tredje hospital musikbehandling

»Vi vidste godt, at det haltede. Der er mange steder, f.eks. på hospicer, hvor de arbejder meget professionelt med musik, men på hospitalerne halter det, fordi der ikke konsekvent er indført og implementeret musik på det niveau, som der burde være«, siger Susi Hyldgaard.

Hyldgaard understreger, at hun ikke bebrejder de enkelte hospitaler for den manglende implementering, men at løsningerne burde komme i form af et videnscenter og et rejsehold, der kan lære hospitalerne at inkorporere musik.

»Når vi arbejder professionelt med musikken, kan den rent faktisk gå ind og virke. Vi har en tendens til at tænke, at lægen er omdrejningspunktet, når man bliver indlagt. Det kan jeg godt forstå, og vi mener heller ikke, musikken er det nye kirurgiske indgreb, men det kan være med til at løfte det indgreb, som lægerne skal lave, og kan give patienterne en bedre hospitalsoplevelse«, siger Susi Hyldgaard.

Kan være forebyggende

Lektor på Syddansk Musikkonservatorium Margrethe Langer Bro har skrevet ph.d.-afhandling om effekten af livemusik under kræftpatienters kemobehandling. Det var hende, der orkestrerede den ovennævnte opførelse af Tracy Chapmans ’Fast Car’.

Hun har på nært hold studeret, hvilken effekt musik kan have på patienter under en hospitalsbehandling. Alle 143 patienter, der var med i forsøget i forbindelse med ph.d.-afhandlingen, oplevede en angstreduktion i forbindelse med deres behandling i forhold til kontrolgruppen.

Margrethe Langer Bro understreger, at der er usikkerheder ved forsøget, men at det overordnet har vist, at musikken har en effekt.

»Hvis du lytter til musik, der betyder noget for dig, under din behandling, så er det en distraktion, og det kan øge dit velvære. Vi undersøgte, om musik kunne lindre den oplevelse, det er at gå i kemoterapi. Det er enormt svært at måle musik ud fra et skema på 20 spørgsmål, men i de efterfølgende kvalitative interviews viste det sig, at det har haft en væsentlig betydning for mange af patienterne«, siger hun.