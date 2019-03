Den sikre satsning er den mest modige: To teatre konkurrerer med hver sin version af en 140 år gammel klassiker

Fakta

Da Nora gik i 1879

Henrik Ibsens skuespil ’Et dukkehjem’ havde urpremiere 21. december 1879 På Det Kgl. Teater, og det gik ikke stille af.

Stykket begynder juleaftensdag, hvor julehyggen spreder sig i det pæne, borgerlige hjem, hvor Nora og Torvald (efternavnet er Helmer) og deres tre børn bor. Men fortiden spøger! Nora har engang, da Torvald var alvorligt syg, lånt en større sum penge til hans kurophold i udlandet, men har måttet lave et gældsbevis, hvor hun har forfalsket sin fars underskrift som sikkerhed for lånet hos den Krogstad, som – da han bliver fyret i Helmers bank - truer Nora med at afsløre alt for Helmer. Da sagen går op for Helmer, fordømmer han først sin kone, besinder sig igen, men han har dermed vist sit sande ansigt. Nora ender med at skride fra hjemmet.

’Et Dukkehjem’ blev efter udgivelsen og urpremieren debatteret overordentlig meget, især kunne læsere og publikum ikke acceptere, at Nora forlader mand og børn. Edvard Brandes anmeldte urpremieren i Ude og Hjemme 4. januar 1880 og mente at kunne forudsige stykkets skæbne: »Det er altid dumt at spaa, men jeg vover dog at forudsige, at ’Et Dukkehjem’ intet Kassestykke bliver. Det er for alvorligt. Vort æsthetiske Publikum vil hylde Helmerske Anskuelser og finde det uskjønt og umoralsk. Henrik Ibsen faar trøste sig med, at han har frembragt et mægtigt Digterværk af rystende Sandhed«.

