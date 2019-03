Ondskab: Nye album kredser om det djævelske og om voldsom død

Tenoren synger på smægtende fransk til tonerne af et stort symfoniorkester. Musikken, han synger, er en del af det enorme værk ’Fausts fordømmelse’ af den franske 1800-talskomponist Hector Berlioz.











Hector Berlioz: Fausts fordømmelse. Solister, kor og London Symphony Orchestra. Dirigent: Simon Rattle. LSO.

Berlioz er komponisten, der skal have z’et i sit efternavn udtalt, og som trak arven fra Beethoven ud på den franske horrorromantiks overdrev, hvor opium gjorde oplevelserne groteske. Vi er i 1840’erne, og emnet for ’Fausts fordømmelse’ er Goethes drama om videnskabsmanden Faust, der har forskrevet sin sjæl til djævelen.

Men Faust er først og fremmest et menneske, og han er følelsesmæssigt draget af den dejlige Gretchen, som hos franskmændene er forvandlet til Marguerite.

I år er 150-året for Hector Berlioz’ død, og i London har dirigenten Simon Rattle og London Symphony Orchestra valgt at markere det med en live-indspilning af Berlioz’ sødmefuldt melodiøse, dramatisk flænsende og genreoverskridende værk, der varer to en halv time.

Strygerne ryster i rædsel

I virkeligheden er det lidt af en tilsnigelse at kalde ’Fausts fordømmelse’ for en opera. Værket er det, man inden for klassisk musik kalder et oratorium, og det er svært at sætte på en scene. Kor, solister og orkester kaster sig ud i stykkets sataniske, tragisk-sorte handlingsgang, som står som noget af det mest excentriske fra den franske komponist, der ikke tog sig af konventioner.

Tenoren Bryan Hymel har stemmen til at synge den stræbende, elskende, lidende Faust. Han gør det på baggrund af en farverig orkestersats, mens koret danser som glade bønder, strygerne ryster i rædsel for den ondskabsfulde Mefistofeles, og Fausts lidelser får lov at fylde.

’Fausts fordømmelse’ er – sådan sagde Berlioz selv – en »opera uden scenografi og kostumer«. Et paradoks. En ikke-scenisk opera til afspilning i lytterens indre operahus. Simon Rattle og London-symfonikerne, som han nu arbejder med efter at have sagt farvel som chefdirigent for Berlinerfilharmonikerne, kaster sig over denne »sjælens indre operaforestilling« med al den ekspertise i Berlioz’ særprægede stil, netop dette orkester har opbygget under Rattles forgænger, dirigenten Colin Davis, der døde for fem år siden.

De spiller musikken, som var den et smukt mareridt. Og selv om liveoptagelsen fra Londons brutalistiske Barbican Centre har sine lydlige begrænsninger, er resultatet medrivende og tæt på perfekt. Dæmoner hvæser og hvisler om ørerne. Flammer springer frem i orkestrets træblæsere, som var musikken af Wagner. Legioner af børnekorsangere synger som engle med blide harper. De byder Marguerite indenfor i himlen, mens voksenkoret agerer drukkenbolte og sejrssikre soldater.

Karen Cargill, der synger Marguerite, har dyppet sin mezzosopranstemme i honning, og som Mefistofeles vælter barytonen Christopher Purves sig i lækre melodier og truende recitativer. Det hele er en herlig anledning til at lære et anderledes mesterværk at kende. Eller til at genopfriske bekendtskabet med det.