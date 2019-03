Fans boykotter den overgrebsanklagede sanger Ryan Adams

Den amerikanske sanger Ryan Adams er udsat for massiv kritik.

Efter avisen New York Times 13. februar offentliggjorde en lang artikel, hvor en række kvinder anklager musikeren for at lokke dem med at ville hjælpe deres karrierer på vej, hvorefter han i stedet, ifølge anklagerne, forfulgte dem for at få sex.

Han bliver også anklaget for et være dominerende og ubehagelig.

En anden anklage går på, at Adams opførte sig seksuelt upassende på sms over for en teenagepige. FBI er gået ind i sagen om sms-korrespondance med teenageren.

Adams benægter anklagerne på Twitter.

I am not a perfect man and I have made many mistakes. To anyone I have ever hurt, however unintentionally, I apologize deeply and unreservedly. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) 13. februar 2019

As someone who has always tried to spread joy through my music and my life, hearing that some people believe I caused them pain saddens me greatly. I am resolved to work to be the best man I can be. And I wish everyone compassion, understanding and healing. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) 13. februar 2019

Lige for tiden er Ryan Adams på tour i England, og her er flere fans vrede over, at de ikke kan få pengene tilbage for deres billetter efter anklagerne.

Ifølge The Guardian er Adams’ shows ikke udsolgt, og de fans, der alligevel ikke vil deltage, kan ikke få solgt deres billetter videre.

Promoteren siger til Manchester Evening News, at der ingen planer er om at aflyse turneen.