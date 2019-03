Spejlene snyder dig: Alpehuset ser gennemsigtigt ud

En kunstbiennale i Schweiz byder på en luftspejling med fare for fladtrykte næser og buler i panden for uagtsomme bjergvandrere.

Kunst. Her bør skisportsudøvere fare med lempe. For pludselig får de åbne vidder faste vægge. Først ser det ud, som om landskabet fortsætter, men så opdager man, at det er et hus, der står der på alpetoppen. Med alle dets overflader dækket af spejle.

Et spejlhus er normalt en forlystelse i et tivoli, hvor man kan more sig over sit forvrængede spejlbillede. Men på den schweiziske alpetop nær byen Gstaad har den amerikanske billedkunstner Doug Aitken i værket ’Mirage Gstaad’ vendt vrangen ud på ideen om et spejlhus.

Foto: Torvioll Jashari Også indefra smelter hus og landskabets spejlinger sammen i Doug Aitkens Mirage Gstaad.

Også indefra smelter hus og landskabets spejlinger sammen i Doug Aitkens Mirage Gstaad. Foto: Torvioll Jashari

Doug Aitken er herhjemme bedst kendt for sine teknisk imponerende og musikalske multiskærmsvideoinstallationer. Senest viste Copenhagen Contemporary værket ’Song 1’ . Men han laver også stedsspecifikke installationer som ’Mirage Gstaad’, der er lavet til kunstbiennalen Elevation 1049.

Det vil sige, at det nu er tredje gang, han opfører spejlhuset ’Mirage’, der er modelleret over et typisk amerikansk parcelhus. Første gang stod det i ørkenen ved Palm Springs og anden gang indendørs i en nedlagt bank i byen Detroit og nu altså på en alpetop.

Foto: Torvioll Jashari Selv tagets sternkant og udhæng er beklædt med spejle.

Selv tagets sternkant og udhæng er beklædt med spejle. Foto: Torvioll Jashari

Men hver gang folder huset jo lyset og sine omgivelser ind i sit indre og tilbage igen, så man ikke blot forundres over installationen, men også får lejlighed til bogstaveligt at reflektere omgivelserne – og reflektere over dem.

Under snedækket er taget også beklædt med spejle.