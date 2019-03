Voldtægtsfilm af debutant blev den store vinder til Bodil-festen

De to favoritter ved prisfesten måtte til gengæld gå næsten tomhændede hjem.

Filmen ’Holiday’ af debutanten Isabella Eklöf fik 4 ud af 14 Bodil-priser ved årets prisoverrækkelse i Stærekassen i København.

Blandt andet kunne holdet bag filmen tage prisen for bedste film med sig hjem.

Fortællingen om et voldeligt parforhold i et ferieparadis fik desuden statuetter for bedste kvindelige hovedrolle til Victoria Carmen Sonne, bedste mandlige birolle til Lai Yde Holgaard samt bedste fotograf til Nadim Carlsen.

Fakta

Bodilpriserne

Bedste film gik til ’Holiday’, som er instrueret af spillefilmdebuterende Isabella Eklöf.

gik til ’Holiday’, som er instrueret af spillefilmdebuterende Isabella Eklöf. Victoria Carmen Sonne modtog prisen for bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i ’Holiday’.

for sin præstation i ’Holiday’. Prisen for bedste mandlige hovedrolle tilfaldt Jakob Cedergren for hans indsats som politibetjenten Asger Holm i ’Den skyldige’.

tilfaldt Jakob Cedergren for hans indsats som politibetjenten Asger Holm i ’Den skyldige’. Katrine Greis-Rosenthal modtog prisen for bedste kvindelige birolle (’Lykke-Per’).

(’Lykke-Per’). Bedste mandlige birolle tilfaldt Lai Yde Holgaard (’Holiday’).

tilfaldt Lai Yde Holgaard (’Holiday’). Simon Lereng Wilmonts ’Olegs krig – en barndom i krigens skygge’modtog prisen for bedste dokumentar.

Bedste manuskript gik til Jakob Weis (’Den tid på året’).

gik til Jakob Weis (’Den tid på året’). Bedste fotograf tilfaldt Nadim Carlsen for hans arbejde på .

tilfaldt Nadim Carlsen for hans arbejde på . Bedste amerikanske film gik til ’The Florida Project’, som er instrueret af Sean S. Baker.

gik til ’The Florida Project’, som er instrueret af Sean S. Baker. Bedste ikkeamerikanske film tilfaldt Alfonso Cuaróns oscarbelønnede ’Roma’.

tilfaldt Alfonso Cuaróns oscarbelønnede ’Roma’. Årets Æresbodil gik i 2019 til lederen af Filmskolens dokumentarinstruktøruddannelse, Arne Bro, for hans store indsats for dansk film, især dokumentarfilmen.

gik i 2019 til lederen af Filmskolens dokumentarinstruktøruddannelse, Arne Bro, for hans store indsats for dansk film, især dokumentarfilmen. Årets Særbodil modtog oversætter Henrik Thøgersen.

modtog oversætter Henrik Thøgersen. Henning Bahs Prisen for bedste produktionsdesign tilfaldt Simone Grau Roney for hendes arbejde på ’The House That Jack Built’.

for bedste produktionsdesign tilfaldt Simone Grau Roney for hendes arbejde på ’The House That Jack Built’. Årets nye pris, Blockbuster Talentprisen, blev givet til instruktør Gustav Möller for hans arbejde med ’Den skyldige’. ’Holiday’ Vis mere

Politikens anmelder Kim Skotte gav ’Holiday’ fem hjerter og noterede, at »den slår til med en befriende tvetydig feministisk pointe«.

Og han roste Victoria Carmen Sonne således: »At spille ung bimbo med så mange sammensatte krav til figuren så overbevisende er en præstation, der kræver både erfaring og dødsforagt«.

Forud for prisfesten var favoritterne i Bodil-feltet de to komedier ’Den tid på året’ og ’Ditte og Louise’, der var nomineret i hver seks kategorier.

Det blev dog kun til en enkelt pris til ’Den tid på året’, prisen for bedste manuskript skrevet af Jakob Weiss. Og ingen priser til ’Ditte og Louise’.