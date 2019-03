Sprognævnet kritiserer Danske Spil for at opfordre til at stave 'lottokupon' forkert

Det er i strid med dansk retskrivning, når Danske Spil opfordrer journalister til at skrive lottokupon i to ord, mener Dansk Sprognævn. Det fremmer en typisk tendens blandt danskere til at dele sammensatte ord op.

Skriver du ’lottokupon’ eller ’Lotto kupon’?

Ifølge retskrivningsordbogen burde det ikke være til diskussion. For på dansk skriver man nemlig sammensatte substantiver i ét ord.

Alligevel kunne journalister på en lang række danske nyhedsredaktioner for nylig åbne en mail fra koncernen Danske Spil med en henstilling til at skrive en række ord, hvor ’lotto’ indgår, anderledes.

Ifølge fagbladet Journalisten skrev pressechef Marie Grabow Westergaard, at koncernens varemærker ikke må bøjes i artikler og som minimum skal skrives med stort begyndelsesbogstav. Hun vedhæftede også et skema med en række eksempler på rigtige og forkerte måder at bruge ordet lotto på. For eksempel er det forkert at skrive lottokupon og Lottos historie. I stedet skal man skrive ’Lotto kupon’ og ’Historien om Lotto’.

Men det er i strid med retskrivningsreglerne og møder kritik fra Dansk Sprognævn.

»Jeg synes ikke, at det er passende for en overvejende statsejet virksomhed som Danske Spil at komme med henstillinger, der går imod officielle retskrivningsregler. Det fremmer en kedelig tendens, som vi desværre ser mere og mere, hvor flere vælger at opdele ord, der skal skrives sammen ifølge dansk retsskrivning. Det er en praksis, der skaber usikkerhed hos sprogbrugerne, og som vi ser på med stor bekymring«, siger Sabine Kirchmeier, der er direktør i Dansk Sprognævn.

Marie Grabow Westergaard understreger, at mailen kun var ment som en henstilling:

»Det handler jo om at beskytte sit varemærke. Det gør man blandt andet ved at fortælle dem, der bruger ordet ofte, hvordan man gerne vil have, at de skal bruge det. Det er derfor, vi sender mailen ud til redaktionerne«.

Regner du med, at journalister vil ændre måden at bruge ordet på, når det ikke stemmer overens med retskrivningsordbogen?

»Jeg kan selvfølgelig ikke tvinge nogen til noget. Jeg kender godt retskrivningsreglerne, og jeg synes, at det er helt fair, hvis journalisterne følger dem«, lyder det fra Marie Grabow Westergaard.

Har ikke patent på lotto

I 2010 tabte Danske Spil rent faktisk en sag ved Højesteret om eneretten til ordet lotto. Koncernen havde gjort indsigelse mod, at spiludbyderen Lotto24 var blevet registreret som et figurvaremærke, som er et slags logo. Men retten fandt ikke tilstrækkelige beviser for, at ordet lotto kun blev opfattet i sammenhæng med Danske Spils Lotto, og de fik derfor ikke eneret på ordet.

Der skal nemlig være tilstrækkelige beviser for, at et ord er blevet indarbejdet i sproget og har ændret betydning hos befolkningen, hvis for eksempel et firma skal have eneret til det ord, der er deres varemærke.

Politiken har været i kontakt med Patent- og Varemærkestyrelsen, som oplyser, at som det ser ud i dag, har Danske Spil stadig ikke eneret til ordet lotto. Det betyder, at det som udgangspunkt stadig står frit for alle at benytte ordet.

Knud Wallberg er forsker ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet og har i mange år beskæftiget sig med varemærker. Han forklarer også, at Danske Spil ikke har mulighed for at håndhæve henstillingen.