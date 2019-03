Dette er ikke et maleri af George Washingtons berømte kok, Hercules

Kunst. Her på billedet ses den berømte amerikanske kok, Hercules.

Manden, der var George Washingtons slave, og som ifølge overleveringen lavede vidunderlige og overdådige måltider til præsidentfamilien og deres gæster, indtil han i 1797 flygtede fra sin ufrihed for aldrig at blive fundet igen.

Eller det er i hvert fald, hvad man indtil nu har troet. Maleriet har været en af de historiske kilder, der har eksisteret til beskrivelse af kokkens liv og levned. Det har heddet sig, at billedet er malet af Gilbert Stuart.

Problemet er bare, viser nye undersøgelser, at ingen af delene passer.

I en artikel udgivet af The Philadelphia Inquirer, der har fulgt undersøgelserne, fremgår det ret tydeligt, at den hidtidige læsning af billedet er fejlagtig. Ved at undersøge maleriet med blandt andet ultralys har en række eksperter fastslået, at det ikke er malet af Gilbert Stuart. Det betyder ikke så lidt for sandsynligheden for, at maleriet forestiller Hercules. Gilbert Stuart er nemlig særligt berømt for sine portrætter af Washington.

»Det er meget anderledes, end Stuart ville have lavet det«, siger Dorinda Evans, professor emerita, der har forsket i Stuart.

Ifølge artiklen er alle fagfolkene enige: Billedet forestiller ikke Hercules. Til gengæld mener de, at det, der for moderne øjne ligner en kokkehue, faktisk er en caribisk hovedbeklædning.

Alene ideen om, at at en kok skulle se sådan ud i 1790’erne, er fejlagtig, siger eksperterne.

»Det er et fantasibillede af, hvad folk gerne vil se, fordi folk gerne vil have et billede af Hercules. Og folk ser, hvad de vil se«, siger Dorinda Evans.