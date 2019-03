'Alene i vildmarken' slutter i aften. Politiken er taget ud på en øde ø iført uldundertøj for at finde ud af, hvad der sker med en, når man isolerer sig i vildnisset

I aften sender DR sidste afsnit af den succesrige serie ’Alene i vildmarken’. Politiken er taget ud på en øde ø iført uldent undertøj for at fundere over, hvad det gør ved os at være helt alene i naturen.