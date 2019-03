PJ Harvey rejser til verdens brændpunkter i ny dokumentar: »Jeg træder på deres ting i mine dyre lædersandaler«

Blå bog

Polly Jean Harvey

Sanger og musiker. Født 1969 i Bridport, England

Har udgivet 9 studiealbums under kunstnernavnet PJ Harvey: ’Dry’ (1992), ’Rid of Me’ (1993), ’To Bring You My Love’ (1995), ’Is This Desire?’ (1998), ’Stories from the City, Stories from the Sea’ (2000), ’Uh Huh Her’ (2004), ’White Chalk’ (2007), ’Let England Shake’ (2011) og ’The Hope Six Demolition Project’ (2016)

Har udgivet digt- og fotobogen ’The Hollow of the Hand’ (2015) i samarbejde med Seamus Murphy

Indspillede ’The Hope Six Demolition Project’ som en kunstinstallation under titlen ’Recording in Progress’ på Somerset House i London i 2015

Er den eneste kunstner, der har modtaget den britiske musikpris Mercury Music Prize to gange, i 2001 og 2011

