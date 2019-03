5 hjerter til et rystende vidnesbyrd: Denne bog har potentiale til at blive en klassiker

FOR ABONNENTER

Alt ved Behrouz Boochanis ’No Friend but the Mountains’ er ekstraordinært. At den er blevet til i en fængselslignende flygtningelejr på en ø langt ude i havet ved Papua Ny Guinea. At den er skrevet i små bidder på en telefon og sendt afsted til oversætteren via sociale medier. At den er skrevet på farsi, og at oversætteren har spillet så stor en rolle. At det selvbiografiske afsæt i den grad vokser til poesi og filosofi.