Forfatteren sagde nej: Nu sælger sønnerne til Netflix

Forfatteren sagde længe nej, troede ikke på, at det ville yde hans værk retfærdighed. Nu mener Nobelpristageren Gabriel García Márquez’ sønner, at tiden er moden til at filmatisere en af latinamerikansk litteraturs største klassikere: Farens roman »100 års ensomhed« fra 1967.

Og det bliver Netflix, der render med rettighederne, skriver The Guardian, som også kan fortælle, at romanen bliver omsat til en serie, der optages i forfatterens hjemland, Colombia, og kommer til at foregå på forfatterens modersmål og romanens sprog, spansk.

Netflix kan glæde sig over, at serien på forhånd er sikret international opmærksomhed: Gabriel García Márquez har ikke bare dannet skole inden for spansksproget litteratur. Han har også formået at gøre magisk realisme populær, og hans bøger har solgt i gigantiske oplag. Alene romanen om »100 års ensomhed« er ifølge The Guardian oversat til 46 sprog og solgt i 47 millioner eksemplarer.

Det har da heller ikke skortet på henvendelser fra instruktører og producenter, der gerne ville sætte romanen på lærred, men den nu afdøde, colombianske forfatter har gennem årtier fastholdt, at hans roman var for mangefacetteret og broget til at blive skruet ned i et Hollywood-format på et par timer. Han var også af den overbevisning, at romanen ville miste ægthed, hvis den ikke blev spillet på det spanske sprog, den udfolder sig i.

Men hans sønner, Rodrigo García og Gonzalo García Barcha, der begge bliver producenter på den kommende Netflix-serie, mener, at filmbranchen har udviklet sig og er klar til det nu. Serier befinder sig i en guldalder med manuskripter, instruktion og kvalitativt indhold på et højt kunstnerisk niveau. Samtidig har publikum vænnet sig til at se serier på andre sprog end Hollywood-amerikansk. Netflix har selv netop vundet Oscar for bedste udenlandske film med den spansksprogede »Roma« om en mexicansk barnepige, og også Netflix-serien »Narcos« opnåede flotte anmeldelser og høje seertal.

»100 års ensomhed«, der anses som et af den spansksprogede verdens ypperste eksempler på magisk realisme, fortæller om livet, ensomheden og Latinamerikas brogede historie gennem slægten Buendía fra en landsby med mindelser til Gabriel García Marquez egen colombianske fødeby. Manuskriptforfatteren på den kommende serie kommer til at forholde sig til et romanforlæg med syv generationer, parallelle tidsplaner, svævende præster, tissende genfærd, børn født med grisehale samt kærlighed, magtkampe, alkymi og sære varsler med flagrende, gule sommerfugle, tilsat skæv humor. Det er ukendt, hvem der får tjansen, ligesom det ikke er oplyst, hvilke spansktalende stjerner, der kommer til at spille eksempelvis slægtens langt over 100 år gamle Ursula Buendía.



