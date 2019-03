»Fordi mine tanker er uvurderlige«: Sangeren Lana Del Rey udgiver digtsamling og sælger den ... for 1 dollar

Den amerikanske sangerinde Lana Del Rey har over den seneste tid lagt små digte ud på sin Instagram-profil. Nu kommer bogen.

Grunden til, at sangerinden Lana Del Rey vil sælge sin kommende, første digtsamling til 1 dollar per bog, er, at hendes »tanker er uvurderlige«.

Sådan skriver hun på Instagram.

Hvorvidt den logiske slutning er sigende om hendes digteriske talent, skal vi ikke gøre os til dommere over. Vi bringer et udvalg herunder til egen vurdering.

Over den seneste tid har Del Rey, der har udgivet en lille håndfuld plader siden 2012 og har hittet ret heftigt verden over, delt digte på Instagram med sine fans.

Nu har hun så fortalt – også på Instagram – at hun selv udgiver digtsamlingen, og at hun gerne kører den ud til de boghandlere, der vil sælge den om et par måneder, når den er klar.

En fan spørger, hvad prisen bliver.

»1 dollar ... fordi mine tanker er uvurderlige«, skriver Del Rey.

En decideret motivering er sangerinden ikke kommet med, men skriver, at hun er »superspændt« på at selvudgive sin først digtsamling.

En del af digtene er haiku, som her:

Andre er mere frie i formen;