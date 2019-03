Fakta

Filmen er betalt af Carlsbergfondet, som for to år siden spurgte Jeppe Rønde, om han havde lyst til at lave en film med inspiration i de mange forskere, hvis videnskabelige projekter fondet har støttet.

Forskere som antropolog Kirsten Hastrup og filosof Vincent Hendricks, hvis forskning er støttet af Carlsbergfondet, optræder derfor i filmen.

Jeppe Rønde siger selv, at han har fået fuldstændig frie hænder til at lave den film, han selv ønskede. Han har haft den fulde redigeringsret – ligesom han har, når han får penge fra Det Danske Filminstitut til at lave en film.

