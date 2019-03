Skaber af udskældt voldtægts-spil: »Jeg troede ikke, at det ville provokere nogen«

Spillet Rape Day har vakt massiv debat, allerede inden det er blevet stillet til rådighed på den danske spilplatform Steam.

I spillet spiller man en sociopatisk seriemorder, der i en zombie-verden voldtager kvinder. Men debatten om spillet kommer bag på skaberen af det, Jake, der ikke vil stå frem med sit efternavn.

»Jeg troede ikke, at det ville provokere nogen«, skriver han i en e-mail til dr.dk.

»Handlingen i spillet er så tydelig ud fra titlen og billederne. Derfor troede jeg ikke, at nogen, som ikke var interesseret i sådan et spil, ville klikke på det. Jeg troede heller ikke, at grafikken var god nok til, at spillet ville få nogen som helst opmærksomhed«, fortsætter han.

Han fortæller, at han skabte 'Rape Day' for underholdningens skyld, men også for at teste grænserne hos spilplatformen Steam, der skulle have distribueret spillet.

Det er nemlig ikke første gang, Steam møder kritik på grund af deres frisindede tilgang til, hvad de tillader på deres platform.

Hands off-politik fjerner grænser

Steam, der ejes af spilvirksomheden Valve, blev mødt af skarp kritik sidste år, da man vedtog en såkaldt 'hands off'-politik.

Den betød, at man valgte ikke at tage aktiv stilling til det indhold, der kunne tilgås på platformen, medmindre der var tale om spil, man vurderede, var direkte ulovlige.

»Steam bør tænke grundigt over, hvad de har lyst til at tillade og forbyde på deres platform, fremfor at reagere på bagkant, når folk bliver vrede over et spil«, siger Jake.

Nu har Steam så alligevel valgt at fjerne muligheden for at forudbestille 'Rape Day' på deres platform.

»Jeg har lært, at de vrede masser kan få forbudt alting alle steder«, fortæller Jake, der efter den voldsomme debat dog godt kan forstå kritikken.

Steams beslutning har imidlertid ikke forhindret ham i selv at distribuere sit kontroversielle spil via sin hjemmeside.

Her kan man skrive sig op, hvis man vil have at vide, hvor og hvornår Jake gør spillet tilgængeligt.

»Lidt mere end 6.000 mennesker vil gerne vide, hvornår spillet kommer ud«, påstår Jake.

Vi har uden held forsøgt at indhente en kommentar fra Steam, men i går skrev de følgende i et blogindlæg på deres hjemmeside:

»Vi har besluttet ikke at distribuere spillet på Steam [...] Vi respekterer spiludviklernes kunstneriske frihed, og formålet med Steam er at hjælpe udviklerne med at finde et publikum. Men denne udvikler har valgt lave et spil, der gør det meget svært for os at hjælpe dem med det«.