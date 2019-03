Uden bid: Alt skæres ud i pap i stykke om lykke

Det bliver både for stort og for småt i teaterstykke om verdens lykkeligste nation på Teater Grob.

Det er på en måde både lidt for stort og lidt for småt, det, der sker på scenen i ’FRIHED.SEX.LÆNGSEL’ på Teater Grob. Lidt for stort tænkt og lidt for småt udført.











FRIHED.SEXL.ÆNGSEL. Teater Grob. Dramatiker: Kari Vidø, Henrik Szklany, Jesper Pedersen og Per Scheel-Krüger. Iscenesættelse: Per Scheel-Krüger. Scenografi: Marianne Nilsson. Til 11. april.

Stykket vil tegne et billede af danskerne, der »render rundt som små velfærdsællinger i vores lille, trygge, stabile velfærdsandedam«.

Men er verdens lykkeligste nation nu også så lykkelig endda? Mon ikke der gemmer sig et eller andet bag overfladen og bag høfligheden? Jo, det gør der.

Det måske mest imponerende ved stykket er scenografien, der virkelig spillede mig et puds med en form for optisk bedrag, der fik kroppene til at se kæmpe store ud, da de dukkede op som en slags aber gennem en sprække i det dybe, tragtformede scenerum.

De abelignende kroppe synes at pege på en form for mytologi; det er skabelsen af det moderne menneske, vi er vidner til her – vi præsenteres for tanker om tyngdekraften som et billede på længsel. Der er fuglekvidder og musik. Alt holdt i en humoristisk tone.

Det er mennesket fra begyndelsen og frem til i dag, hvor vi stresser med at hente børn og passe vores job, står op og går i seng, står op og går i seng, render febrilske rundt med hovederne nede i vores mobiltelefoner og søger svarene på Google. Hvad skal man gøre, hvis man er blevet stukket af en bi? Hvad skal man gøre, hvis man møder en ulv?

Hvad skal man gøre af sig selv? lyder det så.

Vi ser dem som robotter, der går og swiper ud i luften med mekaniske bevægelser.

Lars Bom som zenmaster

Stykket består af en række kortere scener eller sketcher; gennem døre i siden kommer skuespillerne ud, allesammen iført næsten det samme tøj i lækre rødbrune nuancer – helt klart lækkert designet.

Og det er nogle mere eller mindre genkendelige moderne mennesker, vi møder. For det meste i ret almindelige hverdagssituationer, men også i nogle mere undtagelsesagtige tilstande. Mus-samtalen, en fraskilt mand, der er ude at lede efter en bolig og ender med at lægge an på ejendomsmægleren. En kvinde, der springer fra som frivillig nødhjælpsarbejder, fordi hun hellere vil hjem på sofaen.

De enkelte sketcher svinger i kvalitet, men de fleste af dem er mellemsjove. Lars Bom er fænomenal som zenmaster og meditationslærer i en sketch, der pendler skizofrent mellem fordybelsen og de groteske tanker, man kan have, hvis man skal forsøge at meditere. En af de mediterende er for eksempel besat af, at han er ved at tabe sit hår.

Til at starte med henvender de – Lars Bom, Lise Lauenblad, Morten Kjær og Camilla Lau – sig til os, som om vi, publikum, er elever i første klasse. Livet er en sandkasse, og tonen er småsarkastisk. Nu skal vi indoktrineres.

Bom har også en muldvarpemonolog, der er sjov. Men så er der også den lettere utålelige transmonolog, en fyr, der havde fået en kønsskifteoperation og ikke kunne få sin mors accept. Godt emne, men også virkelig sentimentalt behandlet her.

Teksterne har generelt bare ikke rigtig bid nok, pointen i det små har det med at være for udpenslet, ting skæres ud i pap, mens den større pointe med det hele for mig at se går tabt. Det står ikke klart for mig, hvad det er, stykket ender med at undersøge eller sige, andet, end at der er nogle mennesker, der ikke er så lykkelige, som man heller ikke regnede med, at de var.