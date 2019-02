»Kan vi for helvede ikke bare spille noget badminton«: Fire voksenbabyer prøver at spille spillet på Det Kgl. Teater

Badmintonbanen er den bastante metafor for det moderne parforhold i Det Kongelige Teaters ’Mixdouble’, der skildrer det sidste frirum som et uforløst og komisk mareridt.

Jeg må indrømme, at jeg ikke fandt ’Mixdouble’ helt så sjovt, som stykket så ud til selv at gøre. Jeg må også indrømme, at det ikke gjorde helt så ondt at kigge på, som det så ud til at gøre ondt på personerne på scenen.











Mixdouble. Det Kongelige Teater.Lille Scene. Dramatiker: Lærke Sanderhoff. Iscenesættelse: Stine Schrøder Jensen. Scenografi: Rikke Juellund. Til 23. marts.

Men der var dog et særligt sted, hvor forestillingen fik mig til at le – pludseligt og ukontrolleret – og det var ikke engang et specielt dramatisk centralt øjeblik, snarere en bagatel.

Det var det undseelige øjeblik, da Ulrik i skikkelse af Esben Dalgaard gav Martin i skikkelse af Morten Brovn et klap i røven med en badmintonketsjer.

Det var et komisk semihomoerotisk øjeblik i det, man ellers nok kunne kalde et heteronormativt teaterstykke, der handler om to par, der mødes for at spille badminton. Kvinderne taler om børn, mændene piller ved deres ure. Vi følger deres match, og vi følger deres passiv-aggressive dynamikker, der slår over i rent had og hysteri.

Og jeg tror ikke kun, at klappet i røven er sjovt, fordi det ikke prøver at være det. Det er også sjovt, fordi det ikke umiddelbart betyder noget, men alligevel føles som et sandt og sigende øjeblik, i konteksten lige så uskyldigt som grotesk. Noget, der bare sker i et velkoreograferet stykke og i et velkoreograferet liv. Det er med andre ord i det mere underspillede end overdramatiske, at ’Mixdouble’ fungerer bedst.

Scenen i Skuespilhusets Lille Scene er lavet om til en badmintonbane, og her foregår hele stykket over nogle omgange, hvor de mødes for at spille på kryds og tværs. Fra gang til gang mærker man tiden, der er gået, små forskydninger i samværet.

Og mens vi retter blikket mod banen, bliver ’Mixdouble’ også et indirekte portræt af livet udenfor. Lydsiden byder på flere version af ’How Deep Is Your Love’, der fungerer som ironisk kommentar til det, der sker på banen, der selvfølgelig også er en metafor for parforholdet. Det viser sig, at forbindelserne mellem parrene er mere komplekse end som så …

Det handler om det moderne parforholds ulidelige trummerum. Om smerten ved at være en sammenbragt familie, smerten ved at være alene om at ønske sig et barn. Sundhedsfascisten Martin er besat af sin aktivitetstracker og af, hvor mange millimeter vand han drikker. Hans kone foragter ham – hun ville »næsten ønske, han fik kræft eller var utro«.

Den Guns N’ Roses-syngende Ulrik er til gengæld en fed mansplainer, der ejer en Hästens-butik og ikke accepterer, at nogen kan sove i en seng fra Jysk – det taler han om, mens han svinger ketsjeren, og han ved, hvor mange gange danskerne har sex om året (100). Og hvor længe det varer (5,5 minutter).

Præmissen er ganske sjov, og det er et interessant rum – der aktiverede alt, hvad jeg har af gammel gymnastiksalsangst – alt det, rummet og spillet kræver af kropslig og social kompetence; her er der også god komisk mulighed for at skildre det undertrykte begær, der jo ikke burde komme til udtryk på banen – stedet, man drager til for at være i live, for at mærke noget og komme lidt væk fra hverdagen, hvor unger skal hentes osv.

Hjælpeløse voksenbabyer

At banen heller ikke fungerer som et frirum, er tragikomisk – det sidste sted, hvor mennesket bare skulle sætte verden i bero og være til stede i kroppen. På et tidspunkt begynder det at dryppe fra loftet, og i et sekund tror jeg, at stykket også skal handle om klimaet. Men verden udenfor må vige i selvoptimeringens navn, og det er komisk at se mennesker fejle så eklatant netop i forsøget på at optimere sig.