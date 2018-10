Mødet mellem scene og tekst fungerer bedst i det nøgne nærvær på scenen i Tine Høegs 'Nye rejsende' Tine Høegs ’Nye rejsende’ var god og sjov som bog. Det er hendes digte også som teaterforestilling.

Det er ikke alle digtsamlinger, der sådan lige kalder på at blive til teater. At bringe litteraturens sprog ind i scenerummet er potentielt helt ødelæggende, både for litteraturen og for scenekunsten.

Nye rejsende. Skuespilhuset. Lille Scene. Tekst: Tine Høeg. Iscen.: Johan Sarauw. Til 9. nov.

Tekstens særpræg går for nemt tabt i en skuespillers teatralske fortolkning, hvilket er ubærligt at overvære, hvis teksten er god.

Og omvendt: Lyder teksten for litterær og egensindig, kan den godt distrahere det, man elsker scenen for: det konkrete og fysiske – det, der skal finde sted lige foran os.

’Nye rejsende’ på Skuespilhusets Lille Scene er et eksempel på, at mødet kan give god mening.

Det skyldes, at Tine Høegs digtsamling er sjov og skarp, at den i forvejen har et mundtligt præg, noget performativt over sig, og at teksten derfor egentlig også kalder på at blive materialiseret foran et publikum.

Og så skyldes det Sicilia Gadborg Høegh, der i Johan Sarauws minimalistiske iscenesættelse står alene ved en tavle på scenen, mens publikum strømmer ind.

Bogen – og nu også stykket – handler om en ung kvinde, der har fået sit første job som gymnasielærer; en begivenhed, der falder sammen med, at hun indleder en hed affære med en anden pendler med kone og børn, når hun pendler til Næstved om morgenen.

Nu skal hun forsøge at gennemføre undervisningen, mens hun også bare tænker på at knalde ham pendleren.

Vi ser kun Gadborg Høegh, resten er noget, vi må forestille os.

Og stykket er stærkest, når vi ser hende stå, gå og tale foran tavlen, eller rettere, når hun også skal forestille at stå, gå og tale foran tavlen.

For vi ser hende ikke andre steder, men bliver ofte via monologen transporteret væk fra rummet og ud i andre situationer, for eksempel i toget eller til forskellige sammenkomster.

Mens det greb indimellem kommer til at kræve lovlig meget af min fantasi, er det til gengæld i det nøgne nærvær på scenen, der falder sammen med klasserummet og undervisningssituationen, at mødet mellem scene og tekst fungerer bedst.

Det er her, alle de diffuse stemninger og følelser får krop, når Gadborg Høegh ikke har nogen steder at flygte hen, når hun febrilsk må bruge, hvad hun har: en tavle, et kateder og noget kridt.

At være lærer er også at performe, at blotte sig og spille skuespil, hvilket giver Gadborg Høegh mange nuancer at arbejde med, og hvilket bliver taget til en næsten helt horroragtig ekstrem, når teksten pendler mellem henvendelsen til eleverne og hendes egen tankestrøm, og disse to sider eller roller flyder sammen.

Heri ligger en del af stykkets komik. At hun taler over sig og ikke kan finde sig til rette i de roller, hun skal spille, som lærer, elskerinde, søster, voksen ...

Scenografien er enkel, kan være kedelig som et klasselokale, men Gadborg Høegh får meget ud af næsten ingenting.

Der er kridt, som fyger foran tavlens lys, lyset kan øjeblikkelig ændre tid og sted. Der er også en sødmefuld lydside, og så er der ikke meget mere.

Måske havde jeg gerne set et endnu mere kaotisk nærvær på scenen – at læreren og mennesket befandt sig på endnu dybere vand, at stykket ville slippe tekstens forløb og udnytte rummets muligheder endnu mere.

Det bliver en anelse kontrolleret og stramt styret.

Men Sicilia Gadborg Høegh, der står alene på scenen, har sin sag for, hun skifter smukt mellem temperamenter, mellem sine egne og andres replikker, hun giver teksten sin egen timing, charme og humor uden at miste dens særpræg af syne – hvis ikke allerede en stjerne, så i hvert fald en kommende.