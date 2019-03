Katrine Marie Guldager om kvinder, uddannelse og rige mænd: Dengang jeg datede, var det ligesom at shoppe

Kan højtuddannede kvinder få det hele? Eller skal kvinder holde op med at uddanne sig, hvis de vil have en mand? Sådan spørger Katrine Marie Guldager i denne klumme, efter at hun har læst en Kronik i Politiken.

I nærværende avis kunne man for nylig læse en svensk nationaløkonoms Kronik om, at det er noget skidt, at for mange kvinder har for høj uddannelse. Og hvorfor? Fordi kvinder vil have en mand, der er lige så (eller bedre) uddannet end dem selv. Og hvis der er for mange kvinder, der har en høj uddannelse, så kan de jo ikke alle finde en matchende mand, vel? Logik for burhøns – og nul familie og nul børn til jer, højtuddannede kvinder.

Klumme Moderne mennesker

’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte som barn tre år i Afrika og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, samfundsudviklingen slår ind i familielivet på, og har med sin ’Køge-krønike’ i 6 bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet romanen ’Bjørnen’ (2018). Guldager er cand.phil. i dansk og har gået på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne og tage nejhatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren ’Stå fast’ er udkommet på engelsk under titlen ’Stand Firm’, og dermed har det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv for længst begivet sig på rejse rundt i verden. Svend Brinkmann har været fast anmelder på Politiken af faglitteratur om psykologi med mere siden 2012. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer her.

Af Kroniken fremgik det, at kvinder »til alle tider i alle kulturer« har haft tendens til at gifte sig opad. Lad os bare sige, at det er rigtigt. Men har det ikke en hel del at gøre med, at en mand traditionelt set har været forsørger? Er manden stadig det? I mange lande sikkert. Men hverken i Danmark eller Sverige er det særlig indlysende. Og gudskelov for det.

Løsningen på Kronikens ikke-problem er nok den, at højtuddannede kvinder finder sig en mand, der er klar til at tage en tørn på hjemmefronten, når hun skal gøre karriere. Det er noget, man ser i mange familier, og det er heldigvis ikke det store problem. Det er ikke noget, manden bliver mindre mand af, og det ødelægger heller ikke noget for en kvinde at dele ansvaret om børnene, tværtimod.

Hvis min mand således skulle træde ud foran en bil i morgen, kunne jeg (med lidt held) godt finde en, der ville overtage hans funktioner, men jeg kunne netop ikke finde alt det, der er det særlige ved min mand

Kroniken er dog næsten ufrivilligt komisk, fordi den sætter lighedstegn mellem høj status og ægteskab, penge og kærlighed, og måske illustrerer den på en perfekt måde, hvad der er galt med både Danmark og Sverige i øjeblikket. For at betragte partnervalget udelukkende gennem en (national)økonomisk prisme virker ret bedaget.

Indrømmet, dårlig økonomi kan slide et ægteskab i stykker, men det betyder jo så langt fra, at det omvendte så gør sig gældende – at ægteskabet er godt, bare fordi man kan rejse til Maldiverne.

De tider, hvor en kvinde var nødt til at gå efter en mand, der kunne forsørge hende, er for længst forbi. I hvert fald i Skandinavien. Nej, det ypperste bevis på hans kærlighed er heller ikke længere en guldring med diamanter. Hun kan jo bare købe den selv.

Nul markedsøkonomi i kærlighedens rum

Men hvad går en kvinde så efter?

Sikkert det samme som en mand.

Hvis man kigger bagvendt på det, kan man i hvert fald konstatere, at de typiske grunde til, at folk (både mænd og kvinder) lader sig skille, er, at de ikke føler sig forstået, at de synes, de har svært ved at kommunikere med deres partner. De har svært ved at samarbejde. De føler sig ikke værdsat, nærheden er forsvundet. Måske har man har mistet tilliden til den anden (for eksempel efter utroskab).

Intet af dette har noget med økonomi at gøre, og egentlig er det jo betryggende, at markedsøkonomien ikke er trængt helt ind i kærlighedens rum. Hvilket selvfølgelig ikke udelukker, at vi også bruger hinanden i ægteskabet. Når vi vælger partner, kan vi ikke undgå at se på, hvilket liv vi vil få med vedkommende. Vi lægger mærke til, om vores kommende partner kan forsørge sig selv, om han må spise piller for at holde livet ud, om han sparker til tilfældige hunde på gaden.

Der er, og vil nok altid være, et element af, at man bruger hinanden i ægteskabet. Hjælper hinanden, kunne man også sige. I et partnerskab bidrager man med det, man kan, og det er alt fra penge til tid, omsorg, tålmodighed, hjerteblod og gode ideer. Man hjælper hinanden med at nå personlige mål. Og fælles mål.

Men reducerer man kærligheden til en indkøbsseddel, kan man på den anden side være sikker på, at det går galt. Jeg husker det selv fra en datingbog, jeg købte, dengang jeg var single.

Her var mennesket og kærligheden simpelt hen reduceret til et sæt funktioner. Han skal være sådan og sådan. Han skal kunne det og det. Det var næsten som en tjekliste, og der var en uhyggelig lighed mellem dating og shopping. Hvis det stadig er sådan, synes jeg, det er sørgeligt.