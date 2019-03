Tonemesterens lydklumme: Når teksterne tager magten

Biograferne vil indføre undertekster på danske film – hvorfor er det ikke bare en smuk gestus over for hørehæmmede, men også en dårlig idé?

Kan du lytte, mens du læser?

Nej, de to sanser udelukker ikke fuldkommen hinanden, men prøv at se, om du kan lytte koncentreret til et stykke musik, mens du læser denne klumme. Mit gæt er, at du får svært ved det. Rigtig svært. Og det er værd at huske nu, hvor det denne uge er blevet offentliggjort, at landets største biografkæde, Nordisk Film Biografer, har besluttet at sætte undertekster på alle danske film.

Jamen er det da ikke en vildt god idé at sørge for, at alle forstår replikkerne i danske film? Især i danske dramaserier, men indimellem også i danske film har publikum klaget over, at man ikke forstår de mumlende skuespillere. Ved at indføre undertekster vil der ikke længere være nogen tvivl om, hvad der bliver sagt. Og samtidig er det en enorm hjælp for de tusindvis af hørehæmmede danskere, der gerne vil nyde andet end udenlandske film i biffen. En smuk gestus.

I det øjeblik man placerer tekster i billedet, forstyrrer det helhedsindtrykket. Det forvirrer sanserne

Men det er desværre også problematisk. Jo, vi er vant til at se udenlandske film med undertekster, men i det øjeblik der er tekster i billedet, tager det også en del af fokus. At se og lytte kræver koncentration. Det kræver indlevelse. I det øjeblik man placerer tekster i billedet, forstyrrer det helhedsindtrykket. Det forvirrer sanserne. Det gør, at filmoplevelsen bliver reduceret.

Samtidig er der også en vis risiko for, at det på sigt betyder, at der skrues ned for lyden på de danske film. Danske film afspilles generelt højere end udenlandske film i biograferne, og det er selvfølgelig ikke mindst, fordi man skal kunne høre dialogen. Men det er et generelt problem, at film afspilles for lavt, og der er næsten aldrig klager over det, fordi teksterne gør, at vi alligevel forstår dem. Men nu kan danske film lide samme skæbne. I Norge har alle norske film været vist med undertekster i et par år, og det har netop betydet, at lydniveauet er for nedadgående.

Mit forslag ville være at lave udvalgte forestillinger med undertekster. For selvfølgelig skal der være plads til, at alle kan opleve danske film. Men nej, du lytter ikke rigtigt, mens du læser.