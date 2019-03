»Du byder ikke på noget. Du er ingenting«: Divaen Ghita Nørby opførte sig absurd og pinligt for åben mikrofon

»Det er mig, der er offeret«. Sådan siger Ghita Nørby hen mod slutningen af portrætinterviewet på Radio 24Syv med reporteren Iben Maria Zeuthen med henvisning til, hvordan man normalt omtaler parterne i sådan en journalistisk sammenhæng.











Hele Danmarks Ghita. Interview med Iben Maria Zeuthen. Radio 24Syv. Kan lyttes på www.24syv.dk

Men det er bare ikke det indtryk, man har. Ghita Nørby er ikke noget offer. For hun har på det tidspunkt systematisk modarbejdet sin interviewer fra nærmest første sekund.

Det er faktisk nærmest til en Cavling-pris

Hun har vrænget, parodieret, skældt ud og intimideret, ja mobbet, fandme, så tankerne er gået i retning af en parodi på en forkælet prinsesse og en af den slags mødre, der bare skal kritiseret alt ved deres døtre, selv om disse er både søde, kønne og forstående. Og det er faktisk nærmest til en Cavling-pris, at Iben Maria Zeuthen ikke bryder sammen og forlader åstedet – for at spurte hjem og lægge sig i fosterstilling underdynen, fantaserende om hårde stoffer.

Direkte pinligt at lytte til

Først er det galt med mikrofonen, der bliver omtalt med den alt for sjældent anvendte glose ’stavær’. Så er det interviewerens facon, hendes måde at se ud på, hendes kønne øjne.

»Du byder ikke på noget. Du er ingenting«, lyder dommen fra divaens side, der i samme åndedrag bedyrer, at hun skam er »et voksent menneske« Hmmm.

Man tvivler, og det er ikke uden malice, at man smiler, da fru Zeuthen kommer igen med indgangen: »Uden at blive alt for uforskammet«. Så uskyldigt som en giftpil med curare i spidsen.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Iben Maria Zeuthen fik sin sag for i interviewet med Ghita Nørby. Billedet er fra en anden anledning.

Iben Maria Zeuthen fik sin sag for i interviewet med Ghita Nørby. Billedet er fra en anden anledning. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Men trods vanskelighederne kommer der på et tidspunkt et ganske fint stykke interview ud af den verbale stillingskamp mellem de to kvinder, og Ghita Nørby lukker op med ret intime bekendelser om forholdet til sin mor og en aldeles åbenhjertig anekdote om et besøg hos Karen Blixen sammen med Erling Schroeder, Susse Wold og Lone Hertz: Hun erkender, at hun var for ung til at forstå, hvad hun fik lov til at opleve.

Et meget langt stykke ad vejen er det direkte pinligt at lytte til. Man griber sig i at tænke, om Madame Nørby monstro netop har fået omlagt sin medicinering eller helt banalt er i et tidligt stadie af demens.

Senere dementeres dette imidlertid. Og i stedet får man indtrykket af, at hun er ondskabsfuld og lige så misundelig på den unge journalists ungdommelighed, som hendes mor i sin tid var det i forhold til hendes.

Det er hårdt at lytte til, men også fremragende. Sine steder antager det nærmest karakter af et becketts drama for to stemmer. Absurd,morsomt, forstemmende og fantastisk. Men om Ghita Nørby også efterlods er folkekær, bør være tvivlsomt.