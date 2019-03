Et usædvanligt værk: »Det næste, der skete var, at mykorrhiza-svampene forbandt sig ... «

Kunstneren Mark Eliott har vundet en pris med sit værk ’Down at the Water Table’.

Kunst. Det er vist et bord, der er et glas og nogle træer med rødderne opad. Og en hund og et menneske. Men hvad foregår der egentlig, og hvem ville turde støve det her af?

I hvert fald hedder skulpturen ’Down at the Water Table’. Kunstneren bag er Mark Eliott, og værket vandt i denne uge årets Tom Malone Prize, der hvert år gives til glaskunstnere i Australien. Jurymedlemmerne skriver i deres begrundelse, at de under voteringen blev ved med at vende tilbage til bordet: »Hvor er det et usædvanligt værk! Det er tegneserieagtigt, men ikke humoristisk, legende, men ikke spontant«.

Kunstneren selv fortæller, at han blev inspireret, da han læste Peter Wohllebens bog ’Træernes Hemmelige Liv’. Siden har han set træer som væsener med en intelligens og personlighed.

Om vinderskulpturen siger han: »Det begyndte nede på den lokale (hvor ellers?) efter en kraftig byge. Vi sad og sludrede, da vores grene tilfældigt rørte ved hinanden under bordet. Det næste, der skete, var, at mykorrhiza-svampe forbandt sig, og så var der for alvor gang i den for både gamle og unge«.

Man kunne måske også bare selv se værket, hvis man er i Perth, der er gratis adgang til årets Tom Malone-udstilling på Agwa frem til 13. maj. Er man nysgerrig på Mark Eliotts verden, men langt fra Vestaustralien, kan hans glasfigurer mødes på Vimeo-videoen ’Dr Mermaid and the Abovemarine’.