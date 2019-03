Verdens største udstilling om Michael Jackson åbner i tysk storby trods 'chokerende anklager'

For den hollandske museumsleder i Bonn, Rein Wolfs er udstillingen en god anledning til at diskutere censur, magt og magtmisbrug i kunstverdenen.

»Det er vigtigt, at man i de senere år har haft en stor lup på de her emner. Alt, hvad der er sket indenfor #MeToo, viser, hvor vigtigt det er, at vi har fokus på instrumentaliseret seksuelt misbrug. Og med den her udstilling har man nu fået endnu en god mulighed for at føre diskussionen ud i samfundet«, siger han.

Har man lyst til musikledsagelse til åbningen af udstillingen, der kan ses i Kunsthalle Bonn til 4. juli, kan man for 79 euro (590 kroner) nyde et såkaldt ’Tribute to Michael Jackson Dinnershow’ i aften i Bonn. Her leveres Michael Jacksons utallige hits af The Smooth Criminals.