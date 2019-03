Nej tak til kosttrend: I kan selv være fulde af betændelse

Den store kosttrend lige nu går ud på, at vi skal spise antiinflammatorisk kost. Så får vi bugt med al den betændelse, vi får at vide, at vi går rundt med. Men der er noget middelalderligt over tanken om alt det onde, vi rummer, skriver Camilla Stockmann i ugens kulturkommentar.

Blod, slim, sort og gul galde. I middelalderen var vi overbevist om, at fire væsker skvulpede rundt i vores kroppe, og blev vi syge, skyldtes det, at der var opstået en ubalance mellem væskerne. Vi måtte en tur forbi den lokale barber og få en åreladning.

Dryp, dryp. Ned i barberens skål.

Vi var ikke for kloge dengang, så vi var selv ude om det. Men det er vi blevet siden hen. Vi har foretaget vidensmæssige kvantespring, og nu er der ingen grænser for vores klogskab. At der så heller ikke er nogen grænser for, hvor alternativt vi har valgt at forvalte vores viden, er en anden sag.

På Facebook synes næsten 200.000 mennesker godt om The Flat Earth Society, der har relanceret ideen om, at Jorden er flad. So sorry, Holberg!

Og selv om vi har forladt ideen om blod, slim og galde, er vi begyndt at dyrke troen på, at vi alle går rundt med farlige betændelser i kroppen. Som man kan læse i den internationale bestseller ’Moody Bitches’ af amerikanske Julie Holland:

»I den moderne verden er der konstant stress. Derfor er vi alle sammen mere inflammerede, end vi burde være«.





Betændelseskulturens indtog

Da anmeldereksemplaret af bogen, som Gyldendal udgav sidste år, landede på mit skrivebord, kendte jeg ikke til den antiinflammatoriske bevægelse. Siden har den grebet om sig. Politikens forlag har for nyligt udsendt sin anden kogebog om emnet, på Netflix kan man se dokumentaren ’Heal’, og der udbydes lige nu AOF-kurser i antiinflammatorisk kogekunst. Alt sammen udbreder det ideen om, at vi ved at følge et særligt kostregime kommer af med vores betændelsestilstand.

Jeg vil hellere lade mig årelade af med en sløv næsehårssaks end at følge diætistens råd angående bladselleri

På en enkelt dag faldt jeg over seks alvorlige sygdomme, som hævdes at kunne modarbejdes med antiinflammatorisk kost: brystkræft, sklerose, gigt, lupus, psoriasis, demens. Jeg ville ikke være blevet overrasket, hvis pest eller kolera var dukket op.

Antiinflammatorisk kost indbefatter ofte ’superråvarer’ såsom ingefær, gurkemeje, granatæble og selleri. Sig for eksempel goddag til Anthony William, der er celebritydiætist for Robert De Niro, Gwyneth Paltrow og Pharrell Williams:

»Bladselleri er en af de mest magtfulde antiinflammatoriske madvarer, fordi det udsulter de uproduktive bakterier, gær, mug, svampe og vira, som er til stede i kroppen, og skyller deres gift- og affaldsstoffer ud af tarmkanalen og leveren«.

Velbekomme.

Omvendt udråbes andre madvarer til onde sygdomsfremkaldere. Udover færdigmad og junkfood kan det være hvidt brød, pasta, gluten, sukker, mættet fedt og transfedtsyrer. Vi er ikke langt fra de officielle kostråd bortset fra, at man i antiinflammatorisk kost forsager nogle madvarer og målrettet medicinerer sig med andre, og fanatikerne har sat sig for bordenden. Men kan derfor nemt få den opfattelse, at det er mere livsfarligt at spise churros på Dyrehavsbakken end at løbe i zigzag på Hillerødmotorvejen.