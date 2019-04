Charlotte Rørth mødte Jesus. Så blev hun et fænomen

Da Charlotte Rørth efter afslag på afslag endelig fik udgivet ’Jeg mødte Jesus’ om sine livsomvæltende oplevelser i en spansk kirke og på en nordjysk mark for 10 år siden, blev bogen straks en succes. Nu er hun blevet et fænomen, men hendes projekt om at få andre til at tale åbent om tro og religion møder stadig skepsis. Også i kirkelige kredse.

Mørket er så småt ved at falde på, da Charlotte Rørth ruller sin bil op foran sognegården. Hendes foredrag skal begynde om tre kvarter.

»De første er allerede på vej«, siger hun.

Det overrasker hende ikke. Hun er vant til, at folk strømmer til. Da vi kommer indenfor, sidder de første allerede ved bordene, og da klokken er syv, er der fyldt godt op af mænd og kvinder, der vil høre 56-årige Charlotte Rørth fortælle om sine livsomvæltende religiøse oplevelser.

Vi er vel at mærke ikke hos Indre Mission i Vestjylland eller i en by som sjællandske Haslev, der er kendt for sit religiøse miljø. Vi er i Blovstrød i Nordsjælland, hvor kirken formentlig mest er kendt for at have huset venstrefløjspræsten og republikaneren Harald Søbye, der endte med at blive forvist fra embedet.

Charlotte Rørth er kommet fra Aalborg for at fortælle om sin bog ’Jeg mødte Jesus’. Den har foreløbig solgt over 25.000 eksemplarer, og Rørth selv har holdt de første 250 foredrag, både i Danmark og i udlandet, om sine oplevelser i en 500 år gammel kirke i Úbeda i Andalusien og siden på en mark i kanten af Rold Skov.

Blå bog Charlotte Rørth Født 19. maj 1962 i Charlottenlund. Bor i Aalborg. Gift med Uffe Westerberg og mor til tre sønner født i 1988, 1991 og 1992. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole 1987. Siden 2003 journalist NORDJYSKE Medier, hvor hun skriver interviews og baggrund om kultur, køn, samfundstendenser og tro. Er medarrangør af litteraturfestivalen Ordkraft. Har udgivet bøgerne ’Jeg mødte Jesus’ (2015), ’Vi mødte Jesus’ (2017) og ’Gud, du er jo lige her’. Vis mere

For nylig kom hendes tredje bog om, hvordan hun og andre lever med religiøse oplevelser, og reaktionerne på bøgerne har vist, at hun langtfra står alene med sine erfaringer. De fleste taler bare ikke om dem. De dukker sig. I stedet for at tale med andre om, hvad de oplever, skriver de til Charlotte Rørth.

»I begyndelsen fik jeg måske 20 henvendelser om dagen. Selv om der er gået 4 år, siden den første bog udkom, er det fortsat. I dag får jeg stadig mellem 2 og 10 breve eller mails om dagen«, fortæller hun.

Arrangørerne har på forhånd valgt nogle salmer, der skal synges. Charlotte Rørth beder om, at den ene bliver skiftet ud. Den er for mørk og minder hende om en stor sorg. Den lokale præst siger, at de ellers har valgt den, fordi den netop har en reference til Jesus. Det skal vise sig, at det ikke er det eneste punkt, hvor han og Charlotte Rørth er uenige.

Da Charlotte Rørth har indtaget scenen, siger min sidemand ved bordet, at han er sikker på, at Gud har udvalgt netop Charlotte Rørth til at få de religiøse oplevelser, fordi hun er uddannet som journalist, og derfor kan hun fortælle verden, hvad hun har oplevet, og eftersom hun på forhånd ikke var religiøs, kan man ikke mistænke hende for at have en skjult dagsorden om, at hun vil lokke flere til kirkerne.

I løbet af aftenen viser det sig, at min sidemand i sin tid var med til at beslutte, at netop Charlotte Rørth skulle være en af sæsonens gæster i sognegården. Det fortæller han gerne, og han vil også gerne sige, at han ikke er vokset op i et religiøst hjem, og at troen var noget, der voksede lige så stille frem i løbet af skoletiden, men da jeg spørger, om han vil fortælle avisens læsere om sine erfaringer, slår han bak. Han har ikke lyst til at blive mødt af det, han kalder en hånlig attitude, fordi han har sin tro. Det er sådan, han oplever det.

Hvis Charlotte Rørth havde siddet med ved bordet, ville hun have nikket bekræftende. Det er ofte her, hun indleder foredraget om sine religiøse oplevelser.

»Vi er ikke vant til at tale om det her i Danmark«, siger hun.

Slået til jorden af lys

Når man hører hendes historier, forstår man godt, hvorfor det kan være svært at fortælle videre. Det begyndte for 10 år siden, da hun var på en reportagetur til Andalusien i det sydlige Spanien. Her mødte hun først en ældre kvinde, som greb fat i hendes arm og kaldte hende udvalgt. Charlotte Rørth troede, kvinden var skør. Da hun dagen efter stod i en gammel kirke, var hun ude af stand til at bevæge sig. Hun burde være bange, men i stedet var hun veltilpas som aldrig før.

En uge efter hjemkomsten gik hun en decembermorgen tur med hunden i kanten af Rold Skov. Knap vågen så hun op mod himlen og blev i det samme ramt af en kraftig lysstråle i panden. Den varme stråle, bred som en hånd, fortsatte ind i og ned gennem hendes krop, og da den nåede lænden, besvimede hun. Da hun vågnede igen, vidste hun, at det var Guds lys, og at hun var elsket af Gud.

Ja, det er formuleringer som disse, at Charlotte Rørth også selv har haft svært ved at få ud af sin mund, men nu har hun efterhånden vænnet sig til, at det er sådan, det er.

En tredje oplevelse kom nogle få måneder senere, da hun igen var i Andalusien på opgave for sin avis, Nordjyske. Hun brugte en halv fridag på at besøge den gamle kirke i Úbeda igen, og mens hun sad i sakristiet, skete det, som gav titlen til hendes første bog, ’Jeg mødte Jesus’. Pludselig stod han foran hende som i en kuppel. Langt hår og skæg, kjortel, støvede sandaler og solblegede hår på benene, præcis som vi har set ham præsenteret igen og igen på billeder.

»Det er voldsomt, som en forelskelse gange 1.000, og hvem vil ikke gerne være forelsket«, siger Charlotte Rørth.

Jesus talte til hende. Først ganske kort på dansk, og de kommende 15-20 minutter på noget, hun gætter på kan have været oldaramæisk. Hun var klar over, at de øvrige turister i sakristiet ikke kunne se ham, men det vildeste var, at hun vidste, at hun var ved sine fulde fem.

»Jeg var hverken fuld, skæv, i trance, dehydreret eller midt i en dagdrøm«, siger hun.

Jesus var the real deal. Hun var aldrig i tvivl, og hun har ikke været det siden.

Oplevelserne slider

Over for gæsterne i sognegården lægger hun dog ikke skjul på, at oplevelserne har sin pris. Det kan provokere folk, når de hører hende fortælle om dem, hvis de da overhovedet vil anerkende, at hun har haft dem. Hun kan også føle sig udsat og alene, selv om hun har været så heldig at have en familie, der har bakket hende op.

Efter foredraget byder sognet på et glas vin, mens der bliver åbnet for spørgsmål. En af kvinderne siger, at da hun første gang hørte om Charlotte Rørth og hendes oplevelser, kunne hun godt blive misundelig på hende, men kvinden fortæller, at nu er hun faktisk glad for, at hun ikke har oplevet det samme.

»Sådan ville jeg også selv have haft det. Jeg ville formentlig ikke have troet på det og heller ikke have været interesseret i oplevelsen, men når man står i det, er det jo sandt. Du får denne kærlighedsfølelse, du ikke kan beskrive, medmindre du er Grundtvig. Nogle gange kan jeg vågne om morgenen og tænke holy shit, det skete virkelig«.

Forundringen hos hende er forståelig. Hun siger selv, at hun er vokset op i et spelthjem, hvor grundholdningen var stærkt venstreorienteret, skolegangen foregik på Bernadotteskolen i Hellerup, og religion var et ikke-emne.

Charlotte Rørth har kontakt med vennerne fra dengang, og hun har ved selvsyn bemærket, hvordan religiøse emner stadig er noget, man overhovedet ikke taler om i det miljø. Det oplevede hun, da hun mødte op til en rund fødselsdag hos en af de tidligere Bernadotte-elever. Mange af gæsterne er siden blevet kendt som filminstruktører, skuespillere eller noget tredje i den kreative klasse.

»Min første bog var udkommet nogle måneder forinden, og den havde ligget på bestsellerlisterne siden. Ikke én kommenterede det. Ikke én«.

Man kan heller ikke sige, at forlagene stod i kø for at sende bogen ud til læserne. Gyldendal var først interesseret, men trak sig ligesom fem andre forlag. I stedet udkom bogen på Informations Forlag, som havde set rigtigt. Bogen solgte godt fra første dag, og forfatteren begyndte at rejse rundt med sin egen historie og bogens bagvedliggende budskab. Siden valgte Gyldendal at udgive både den første og de to følgende bøger.

»Hver gang en af mine bøger kommer på bestsellerlisten, eller jeg er i ’Go’morgen Danmark’, har nogle af de generte lettere ved at tale om tro. Så bliver det legalt og almindeligt, og det lukker munden på kritikerne«, siger Charlotte Rørth.

Tine Kjersgaard sidder ved mit bord i sognegården, og hun er ivrig efter at fortælle, at forfatteren i den grad har ret. Og at der må gøres noget ved det.

Større tabu end sex

»Det er jo interessant, at hvis man sidder og taler med andre kristne i eksempelvis et tog, så begynder de at sænke stemmen. Det er helt skørt, at sex er et mindre tabu end tro. Jeg tror, folk er bange for at blive kaldt sindssyge og lukket ude af det gode selskab. Hvis alle går og gemmer sig, får de det rigtig dårligt, men hvis flere taler om det, bliver det mere normalt«, siger Tine Kjersgaard.

Hun har tre børn og har været gift i 23 år med en mand, som ser verden gennem naturvidenskabens briller. De var allerede gift, da hun blev kristen, men de er kommet overens med, at hun går i kirke, mens han går til backgammon. Til gengæld er han ret tilfreds med, at de ikke har samme efternavn, og hun ved, at han ville synes, det var helt ude i hampen, hvis nogen fortalte ham, at de havde mødt Jesus.

Den holdning er han ikke alene om, og Charlotte Rørth ved det. I tre tv-udsendelser på DR K opsøgte hun diverse fagpersoner fra neurologer til præster og religionshistorikere for at få deres bud på, hvad det er, hun har oplevet de seneste år.

»Jeg vidste jo godt, at vi aldrig ville nå frem til et svar. Det interessante er, at vi må lære at leve med spørgsmålene. Det er jo vildt provokerende. Hele naturvidenskaben er bygget op om, at vi får et svar, men det får vi ikke. Vi er ikke trænet i at være på jagt efter de store spørgsmål. Vi er trænet i at lede efter svar«.

Foto: Mads Nissen Charlotte Rørth arbejder stadig som journalist på Nordjyske ved siden af sit forfatterskab og sin foredragsvirksomhed.

Nogle mener også, at de har svarene på, hvorfor Charlotte Rørth har oplevet, hvad hun har oplevet. Forklaringen er den enkle, at hun dermed har noget at skrive om som journalist.

»Så får de sat dét på plads«, som hun siger.

I forbindelse med en omtale af Rørths bøger har religionshistorikeren Mikael Rothstein i Kristeligt Dagblad sagt, at man aldrig må forveksle begivenhed med beretning.