De Gule Vestes vrede og oprør kommer nu på film, i bøger og på teater

Journalisten, filmmanden og politikeren François Ruffin udtrykker sig endnu mere voldsomt i en ny bog, som er et voldsomt opgør med præsident Macron.

Men det er først og fremmest hans dokumentarfilm om De Gule Veste, som allerede inden færdiggørelsen samler fulde huse ved forvisninger flere steder i landet, og det konservative nyhedsmagasin Le Point roser mange bevægende og oprørende scener i filmen.

Forventningerne skyldes også, at François Ruffin allerede er en anerkendt dokumentarist. Han blev for alvor berømt, da han i sin film ’Merci patron!’, ’Tak hr. arbejdsgiver’, fra 2016 beskrev et lønmodtagerpars kamp mod parrets arbejdsgiver, LVMH, der er verdens førende producent af luksusvarer, og hvis ejer, Bernard Arnault, er en af verdens fem rigeste mænd.

Filmen indbragte året efter François Ruffin filmprisen César, det franske sidestykke til en Oscar, og i sin nye film med titlen ’J’veux du soleil’ – ’Jeg vil have solen’ – opsøger han »det glemte Frankrig, det Frankrig, hvor man lider«, som han udtrykker det.

Han besøger familier i syd og nord, og han formår at få mennesker, som ingen nogensinde har spurgt om deres mening, til at forholde sig til fattigdommen, uligheden og frygten for, at deres børn risikerer at få et dårligere liv end dem selv.

Fransk Michael Moore

På den måde bliver filmen andet end et politisk manifest, selv om der er mere Michael Moore end Ken Loach i François Ruffins film. Men François Ruffin bruger ikke fløjlshandsker hverken i sit arbejde som ejer og redaktør af avisen Fakir, som politiker eller filminstruktør, som han indrømmede, da Politiken mødte ham under forberedelserne til den prisbelønnede film ’Merci patron!’.

»Du er nødt til at udtrykke dig meget kontant og direkte over for den brutalitet, almindelige mennesker bliver mødt med her i landet fra arbejdsgivernes og magthavernes side«.

Thomas Ostermeier holder sig til at illustrere hans og Didier Eribons forestilling med De Gule Vestes aktioner. Men det store flertal af franske intellektuelle, som tidligere havde et ry for stort politisk engagement, holder sig tilbage.

»Man spørger sig selv, hvor de intellektuelle er på gaden i dag«, siger Thomas Ostermeier til radiostationen France Inter med henvisning til billederne af filosoffen Jean-Paul Sartre, der i maj 1968 står uden for Renault-fabrikken og taler til de strejkende arbejdere.