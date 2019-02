Fransk lærer om kvinder i Gule Veste: Macrons politik går først og fremmest ud over kvinderne

Ana Azaria er en kvinde med en smittende energi. Hun er rolig og smilende, men hendes kropssprog emmer af indignation. Hun er mildest talt utilfreds med sin præsident, Emmanuel Macron, og beskriver de seneste 30 års økonomiske politik i Frankrig som »lussinger i ansigtet«.

BLÅ BOG Ana Azaria Bor i Paris Uddannet lærer og arbejder med unge Præsident i den franske organisation Femmes Egalité Femmes Egalité blev etableret i 1983, organisationen holder til i Paris

Hun laver dertilhørende fagter, som om hun slår sig selv skiftevis på den ene og den anden kind.

»Bam, bam, bam, bam«.

Ana Azaria er inviteret til Danmark af den nyligt etablerede organisation Kvinder i Kamp for at fortælle om kvindernes rolle i den franske protestbevægelse De Gule Veste. Hun er i front hos den franske organisation Femmes Egalité, der kæmper for ligestilling og kvinders rettigheder.

Vi fanger hende, kort før hun skal holde oplæg for de fremmødte kvinder, og vi sidder ved et rødt metalbord, imens arrangøren fræser frem og tilbage i baggrunden og sørger for, at kaffe, te, øl og vin er på plads til de deltagere, der lige så stille ankommer.

Vi er ikke en organisation, som er imod mænd. Vi er imod de arbejdsgivere, som kun vil betale mindsteløn

Ana Azaria taler kun fransk, og de to tolke, som sidder på hver side af hende, oversætter hendes ord og de spørgsmål, hun bliver stillet.

Hvorfor støtter Femmes Egalité en bevægelse som De Gule Veste?

»I Femmes Egalité er der en masse kvinder, som er i en situation præget af fattigdom og prekære arbejdsforhold, som identificerer sig med De Gule Veste. Bevægelsen stiller nogle krav, som forener rigtig mange mennesker«.

Fælles krav

Protestbevægelsen De Gule Veste har de seneste måneder fået meget opmærksomhed for at lave ravage i Frankrigs gader og gøre oprør mod den økonomiske politik, der bliver ført af præsident Emmanuel Macrons regering. Men bevægelsen har også fået opmærksomhed for at engagere bemærkelsesværdigt mange kvinder, der ikke før var politisk aktive.

»Højere minimumsløn, højere pension, en bedre socialstøtte, genindførelse af formueskatten for de rigeste og selskabsskatter for store virksomheder, som længe har været fritaget. Det er nogle krav, som store dele af befolkningen kan genkende sig i, og det er de krav, som vi er med på«, siger Ana Azaria.

De Gule Veste er ifølge hende en »uhørt bevægelse« forstået på den måde, at den er opstået nedefra og op, den er uorganiseret, mangfoldig, og den samler mennesker på tværs af det politiske spektrum.

»Bevægelsen er skabt af mennesker langt fra de store byer, hvor der ikke er fagforeninger, politisk aktivitet eller andre former for organisering. Det er de dele af samfundet, der er ofre for den politik, der bliver ført. De Gule Veste har givet disse mennesker mulighed for at mødes og have et samlingspunkt«, siger Ana Azaria.

»I små samfund langt væk fra de store byer, der lukker skolerne, og børnene skal længere for at komme i skole. Hvem kører dem? Det gør kvinderne. Nærhospitalerne lukker, og når nogen skal på hospitalet, hvem kører dem så? Det gør kvinderne. Når butikkerne lukker, og man skal køre langt for at handle, hvem gør det så? Det gør kvinderne«.

Kvinder i oprør

Aftenens møde foregår i en lille bogcafé på Vesterbro, Oktober Bogbutik. Her er fyldt med bøger og blade, og på en hvid kvadratisk reol fra Ikea står litteratur af en række kommunistiske tænkere. ’Oktoberrevolutionens forberedelse’ af Lenin fra 1917 står i samlingen af fint indbundne bøger og får caféens navn til at give mening.

Der er revolutionær stemning i lokalet, hvor gennemsnitsalderen foruden min tilstedeværelse roligt sniger sig op over 50.