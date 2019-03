5 hjerter til Rune Lykkeberg: Hans bog er den mest originale, boblende velfortalte og sprødeste udlægning af elitens og Vestens storhed og nedtur

FOR ABONNENTER

Den vestlige verdens guldalder er indrettet som en festsal for det lærde. Fra den højthævede talerstol overser den herskende klasse det folk, der står udenfor og trykker næsen flad mod ruden i et stadig mere kogende raseri. De er vrede over den politiske elite, der underspiller indvandringens problemer, lyver om grundlaget for Irak-krigen og udløser de finansielle kriser, de ikke selv betaler regningen for. Udenfor står også en koloniseret afrikansk pøbel, der anser deres nederlag som forudsætningen for vestens sejr.