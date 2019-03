4 hjerter til særegen bog om olie: »Himlen regner sort, og jeg drømmer stadig med øjnene«

Olie, en bog om olie. Ideen er både god og tidssvarende. Det er det, Aske Juul Christiansens debut, ’Aftenstjerne’, som Forlaget Arena netop har udgivet, handler om. Råolie, den slæbrige og tyktflydende substans, der nu i mange, mange, alt for mange, år har forsynet det meste af verden med energi.

Bogen – der indledes af en etymologisk oversigt over, hvad olie hedder på forskellige sprog, en række citater samt et kort over geografiske nøglepunkter – er opdelt i 12 dele, der følger månedernes gang. Eller det vil sige: Den begynder med november og slutter med oktober.

Boganmeldelse









Aske Juul Christiansen. Aftenstjerne. Forlaget Arena. 236 sider, 180 kroner

Vi møder her forskellige mennesker (bygningsarbejdere, murere, sømænd, teknikere, dronepiloter etc.), der alle sammen i jegform rapporterer fra det sted i verden, de nu engang befinder sig (Salvador i Sydamerika, Grønlandshavet, Doha på Den Arabiske Halvø, Ross-iskappen på den sydlige halvklode etc.).

Her en tekst fra sidstnævnte sted i november: »Jeg er et aftryk af den undergrund, jeg bevæger mig over, en slim, der stivner og smelter skiftevist, der gentager sig selv og skifter, finder nye måder at udfylde tre måneders lys«.

Og her en fra Shaybah-oliefeltet i Saudi-Arabien: »En rørledning er sprunget læk, og vi bliver alle tilkaldt, roustabouts til at lukke for tilstrømning, vores søvn sidder mellem os og gør vores arbejde langsomt og tungt. Olien lægger sig over vores øjne, den tidlige sol stråler igennem den, dens orange lys bliver spredt og opdelt i spektret. Ørkenen brænder i det, himlen regner sort, og jeg drømmer stadig med øjnene, kroppen strammer ventilerne, den henter gravere«.

Man ser, hvordan bogen er beskrivende snarere end fortællende. Den er ikke dramatiserende eller sensationspræget, hvilket en bog om olie anno 2019 ellers meget let kunne være

Det her er mere en stilfærdig science fiction næsten, mytisk og mystisk, en rundrejse i råoliens globale rige, hvor tekniske termer blander sig med stærkt lyriske passager.

Europa og trillebørens dæk

Det er under alle omstændigheder ikke realisme i konventionel forstand. Så består et afsnit for eksempel bare af en linje: »Vores farver ødelægger blodet ud af hans mund«.

Eller der gives følgende melding fra ISS, Den Internationale Rumstation, hvor vi altså ikke længere befinder os i Jordens indre, men i det ydre rum: »Vi har brugt dagen på at laste og ompakke, nu ligger Europa i mørket og skinner ind gennem det lille vindue«.

Og til allersidst er der ovenikøbet nogle tekster skrevet på igbo, et sprog, der tales i det sydøstlige Nigeria. Nogle af linjerne fik jeg ved hjælp af Google Translate oversat til: »Jeg blev bedt om at kontrollere min fremtid. I så fald kan du bruge min kontrol«. Det er jo virkelig fedt!

Det samme er de forskydninger af – geologiske, biologiske, topografiske – perspektiver og forvrængninger af dimensioner, der fremskrives undervejs: