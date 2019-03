Ny teateraftale sender millioner til provinsen

Bred aftale skærer i tilskud til rabatbilletter for at give mere i støtte til tre jyske teatre.

Vendsyssel, Randers og Fredericias teatre får et permanent millionløft, mens den statslige støtte til rabatbilletter til teateroplevelser barberes ned.

Det er hovedgrebet i den scenekunstaftale, som regeringen her til aften har indgået med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Den øgede støtte til de tre jyske teatre hentes ved at skære 10,5 millioner kroner om året i den såkaldte formidlingsordning, som understøtter rabatbilletter til voksne og børn landet over.

At de tre teatre løftes fra egnsteatre til såkaldte paragraf 5-teatre var ventet, da dette både er blevet foreslået af Socialdemokratiet og af kulturminister Mette Bock (LA). Konkret står de til at modtage mellem 3 og 4,4 millioner i ekstra bevillinger med Fredericia som højdespringer, da de to andre allerede modtager direkte statslig støtte på grund af gamle amtslige ordninger.

»Med et varigt økonomisk løft på i alt 10,5 millioner kroner til Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater skaber vi nogle nye regionale kraftcentre i Danmark, som forhåbentligt kan give os alle sammen nogle helt fantastiske oplevelser og inspirere andre teatre«, siger Mette Bock i en pressemeddelse.

Hun havde også foreslået at løfte Frederiksbergs Aveny-T til den højere status, men det bliver der ikke noget af. Hovedstadsteatret må nøjes med en mindre belønning af sine ungesatsninger i form af en midlertidig bevilling på i alt 8 millioner kroner over de næste 4 år.

Fyn får også

De penge kommer fra den særlige udviklingspulje på 33 millioner kroner, som regeringen og Dansk Folkeparti afsatte til scenekunsten på årets finanslov. Puljen bruges med aftalen også til at give en merbevilling på 3 millioner kroner over 4 år til egnsteatret Baggård Teatret i Svendborg, som ifølge Politikens oplysninger er kommet i stand efter ønske fra Dansk Folkeparti og partiets fynskvalgte kulturordfører, Alex Ahrendtsen.

Den resterende del af udviklingspuljen smøres med aftalen ud over de øvrige 14 af landets egnsteatre, som i dag heller ikke modtager højere statstilskud, der stammer fra tiden under de gamle amter. De 14 står samlet til at modtage omkring 22 millioner kroner fordelt over de næste fire år svarende til små 400.000 kroner om året.

»Vi retter op på fortidens synder, så en række egnsteatre over hele landet, der før ikke fik særlige statslige tilskud, i hvert fald de næste 4 år får det. Samtidig er det glædeligt, at vi nu permanent kan belønne de tre jyske teatre og især Fredericia Teater, der med sin satsning på musicals har gjort det enestående godt«, siger Ahrendtsen.

Også Socialdemokratiets Mogens Jensen er tilfreds med aftalen.

»Det er godt, at vi med denne aftale styrker en lang række, dygtige egnsteatre over hele landet, der giver dem mulighed for at nå ud til et endnu større publikum. Samtidig har det været vigtigt for Socialdemokratiet at sikre, at tilskuddene til børns teaterbilletter ikke blev beskåret, som regeringen ellers havde foreslået«, siger han.