Netflix gør indisk massevoldtægt til tv-serie

For syv år siden blev en indisk studerende voldtaget i New Delhi. Hun døde af sine kvæstelser. 22. marts har serien ’Delhi Crime’ verdenspremiere på streamingtjenesten Netflix.

28. december 2012 døde den 23-årige indiske studerende Jyoti Singh af de kvæstelser, fem voksne mænd og en teenager havde pådraget hende små to uger forinden.

Singh blev passet op i en bus i hovedstaden New Delhi 16. december. Herefter voldtog og gennembankede de seks personer hende.

Sagen udløste dengang massive demonstrationer i Indien, men nu bliver sagen til en Netflix-serie i syv afsnit med titlen ’Delhi Crime’. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Til at begynde med synes jeg ikke, det var en god ide. Jeg syntes, det var upassende at beskæftige sig med sagen«, fortæller den indisk-canadiske instruktør Richie Mehta til AFP.

»Men efter jeg læste domsafsigelsen og mødte nogle af de politifolk, der var involveret i sagen, blev jeg forbløffet. Dommen udpenslede den efterfølgende menneskejagt, og hvem personerne bag forbrydelsen var. Det stod klart for mig, at fortællingen om, hvordan de skyldige blev fundet, også er en måde at forstå, hvordan noget sådant kunne ske«.

Årelang research

Richie Mehta har brugt fire år på at undersøge sagen. Interviewet politifolk og kortlagt ugerne efter forbrydelsen. Og han har også været i kontakt med Jyoti Singhs forældre.

Over for dem har instruktøren gjort klart, at der ikke vil blive svælget i forbrydelsen mod deres datter. Serien vil fokusere på politiets opklaring.

Til AFP fortæller offerets far, Badrinath Singh, dog, at de ikke ønsker at se filmen.

»Smerten ved at blive trukket gennem rædslen endnu engang vil være for stor«.

’Delhi Crime’, der kan ses på Netflix over hele verden fra 22. marts, har blandt andet Shefali Shah, Adil Hussain og Denzil Smith på rollelisten.